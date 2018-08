EK-programma 11 augustus: Schippers, Samuel en De Witte gaan voor medaille

Bij de atletiek zijn de ogen vooral gericht op Dafne Schippers, die na moeizame maanden voor goud gaat op de 200 meter. De grootste concurrente van de tweevoudig wereldkampioen is de Britse Dina Asher-Smith, maar met Jamile Samuel is er nog een Nederlandse die een medaille wil pakken.

Ook op de 400 meter voor vrouwen heeft Nederland twee troeven in de eindstrijd. Met een tijd van 50,96 verbeterde Lisanne de Witte vorige maand het twintig jaar oude record op deze afstand en geen van de andere vrouwen die aan de start staat in de eindstrijd was dit jaar sneller. De andere Nederlandse in de finale is Madiea Ghafoor en ook zij gaat voor een plak.

Voor de Nederlandse BMX'ers is het erop of eronder in Glasgow, want zaterdag worden alle medailles verdeeld. Rond 11.00 uur beginnen de achtste finales en vanaf 13.30 uur wordt gestreden om het eremetaal.

Laura Smulders, die meedoet met haar eigen team TVE Oegema, is een van de kanshebbers op de Europese titel bij de vrouwen. In 2014 en 2017 veroverde de regerend wereldkampioen al eens EK-goud.

EK-programma atletiek

20.05 uur: Finale hoogspringen mannen (Douwe Amels)

20.12 uur: Finale 400 meter vrouwen (Madiea Ghafoor en Lisanne de Witte)

20.45 uur: Finale 200 meter vrouwen (Dafne Schippers en Jamile Samuel)

20.55 uur: Finale 5 kilometer (Benjamin de Haan)

EK-programma openwaterzwemmen

12.00 uur: Teamfinale 5 kilometer gemengd (Ferry Weertman, Sharon van Rouwendaal, Pepijn Smits en Esmee Vermeulen).

EK-programma BMX

13.30 uur: Finale vrouwen (mogelijk met Judy Baauw, Ruby Huisman, Manon Veenstra, Laura Smulders en Merel Smulders).

13.40 uur: Finale mannen (mogelijk met Niek Kimmann, Dave van der Burg, Niels Bensink, Justin Kimmann, Joris Harmsen, Robin Dijk, Mitchel Schotman, Kevin van de Groenendaal).

EK-programma schoonspringen

18.00 uur: Finale 3 meterplank vrouwen (mogelijk met Inge Jansen)