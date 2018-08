NFL-spelers protesteren ook voor aanvang nieuw seizoen tijdens volkslied VS

Spelers Kenny Stills and Albert Wilson van de Miami Dolphins knielden tijdens The Star-Spangled Banner. Robert Quinn van Miami en Malcolm Jenkins en De'Vante Bausby van de Philadelphia Eagles staken hun vuist in de lucht. Ook kwam een aantal spelers pas uit de kleedkamer nadat het Amerikaanse volkslied was gespeeld.

"Als zwarte man heb ik de plicht om dit aan te kaarten", aldus Quinn tegenover ESPN. "Als niemand als eenheid wil samenleven, blijven we in de situatie waar we nu zijn."

Stephen Ross, de eigenaar van de Miami Dolphins, had eerder gezegd niet te tolereren dat zijn spelers het volkslied zouden gebruiken voor protesten en heeft gedreigd zijn spelers te schorsen.

President Donald Trump wil dat spelers uit de NFL voortaan een schorsing krijgen als ze weigeren te staan tijdens het Amerikaanse volkslied. De schorsing moet wat Trump betreft gelden voor het gehele seizoen en de spelers zouden gedurende die tijd geen salaris moeten ontvangen.

Afgelopen seizoen kwam het geregeld voor dat spelers uit de NFL knielden als voor aanvang van een wedstrijd het Amerikaanse volkslied klonk. Daarmee protesteerden zij tegen het politiegeweld tegen vooral zwarte Amerikanen.

Nieuwe regels tegen protesteren tijdens volkslied

De NFL stelde na vorig seizoen nieuwe regels op die de protesten tijdens het volkslied moesten voorkomen. Zo lopen de clubs van de protesterende spelers dit seizoen het risico een geldboete te krijgen.

Spelers kunnen er voor het eerst wel voor kiezen om tijdens het spelen van het volkslied in de kleedkamer te blijven zitten en pas daarna naar buiten te gaan. Tot het einde van vorig seizoen was het voor iedereen nog verplicht om op het veld te gaan staan.

In een reactie liet een woordvoerder van de NFL weten dat dit beleid voorlopig niet aangepast zal worden. "Het volkslied zal voor iedere wedstrijd gespeeld blijven worden en alle spelers en trainers moeten daarbij staan. Teamleden die dat niet willen kunnen in de kleedkamer achterblijven."