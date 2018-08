Vetter hoopt op tweede EK-dag meerkamp op 'lijpe speer en sprong'

​"In Londen had ik een lijpe ver en een lijpe speer en dat heb ik nu weer nodig", zegt Vetter, die vorig jaar in de Britse hoofdstad WK-brons pakte. "Maar eigenlijk wil ik nu alleen over verspringen praten. Dat is het volgende onderdeel en ik moet mijn focus pakken."

Vetter staat na de eerste dag op de vijfde plaats. De top twee lijkt onhaalbaar, maar met een goede laatste dag is brons wel mogelijk. Voorwaarde voor Vetter is wel dat ze vrijdag kan genieten van de ambiance in Berlijn.

"Dat lukte donderdag niet. Voor de 100 meter horden was ik gestrest. En daarna was ik emotieloos. Bij het kogelstoten was ik mezelf agressief aan het maken, terwijl ik dacht: waarom ben ik aan het toneelspelen? Ik ben helemaal niet agressief."

Vetter donderdag op de 100 meter horden

'De hele dag was moeizaam'

Het lukte Vetter pas bij het vierde onderdeel, de 200 meter, om met de juiste instelling van start te gaan. "Ik had toen eindelijk het gevoel: ik heb hier hard voor getraind en ga heel hard lopen. En dat werkte."

Vetter liep 23,97 en dat was voor haar doen een prima tijd. "Dan zie je pas hoe belangrijk het is om te genieten tijdens een meerkamp. De hele dag ging moeizaam en pas bij het laatste onderdeel kwam ik los. Vrijdag moet ik vanaf het begin genieten."

De zevenkamp van Vetter gaat vrijdag om 10.50 uur verder met verspringen. Ze staat nu op 3.802 punten en dat zijn er 44 minder dan de nummer vier Ivona Dadic uit Oostenrijk. De top drie wordt gevormd door de Britse Katarina Johnson-Thompson (4.017), de Belgische Nafissatou Thiam (3.930) en de Duitse Carolin Schäfer (3.848).