Teleurgestelde Visser overtuigd dat ze winnende tijd had kunnen lopen

Visser liep in de finale een tijd van 12,88 seconden, elf honderdsten achter het brons en zeventien honderdsten boven haar persoonlijk record. Ze bleef daarmee ver achter bij haar eigen verwachtingen.

"Ik weet niet waar het aan ligt, ik snap het niet echt", zei ze direct na de race voor de camera van de NOS. "Dit is flink balen. Ik ging echt voor een medaille, maar het lukte niet goed om te versnellen. Dit is gewoon echt niet goed."

Elvira Herman uit Wit-Rusland liep in 12,67 naar het goud. Ook de Duitse atleten Pamela Dutkiewicz (12,72) en Cindy Roleder (12,77) waren sneller dan de Nederlandse.

"Ik voel dat ik die winnende tijd ook kan lopen", oordeelde Visser. "Ik wist dat ik sneller dan mijn pr kon lopen. Ik voelde me ook zelfverzekerd, in de warming-up voelde het zoveel beter dan dit. Ik weet echt niet waar het aan lag."

Visser liep de finale in baan 8 en dat leek niet in haar voordeel. "Ik moest starten aan de buitenkant en voelde niet echt waar ik zat. Eigenlijk heb ik nauwelijks herinneringen aan de race."

Gebrekkige voorbereiding door blessure

De atlete uit Hoorn, die deze winter verraste met het brons op de 60 meter horden bij de WK indoor, kon verder slechts aanvoeren dat haar voorbereiding gebrekkig was geweest door aanhoudende hamstringklachten. Die speelden op na een wedstrijd in juni in Stockholm, waar ze het Nederlands record verbeterde (12,71).

"Ik heb kort voor de EK op de trainingen een paar keer een wedstrijd nagebootst en daar haalde ik een goed gevoel uit. De halve finale was ook goed en daarom is het gevoel wat dubbel. Aan de ene kant niet blij, maar toch ook wel trots dat ik in zo'n korte tijd weer goed ben en bij de top zat. Het was alleen niet goed genoeg."

Visser eindigde vorig jaar bij de WK in Londen als zevende op de 100 meter horden. Bij dat toernooi combineerde ze dat onderdeel nog met de meerkamp. Dit jaar focust ze zich volledig op de horden.