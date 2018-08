Turners niet naar teamfinale op EK, Zonderland wel verder op rekstok

Bondscoach Bram van Bokhoven had een plek bij de eerste vijf ten doel gesteld, maar Zonderland, Bart Deurloo, Bram Verhofstad, Casimir Schmidt en Frank Rijken eindigden in de kwalificaties als negende. Dat was niet goed genoeg om de finale te bereiken, aangezien daarvoor een plek bij de beste acht vereist was.

De teamprestatie was met een score van 239,393 teleurstellend, vooral door missers op brug (Zonderland, Schmidt), ringen en vloer. Vier jaar geleden op de EK in Bulgarije eindigden de Nederlandse turners nog als zesde in de teamfinale.

De turnsters deden het afgelopen week een stuk beter in Glasgow. Sanne Wevers, Céline van Gerner, Vera van Pol, Tisha Volleman en Naomi Visser pakten knap brons in de teamfinale en Wevers veroverde bovendien de Europese titel op het onderdeel balk.

Zonderland mag wel om medailles strijden

Zonderland plaatste zich donderdag met een score van 14,333 wel voor de finale op de rekstok en de 32-jarige Fries is dan ook direct een van de favorieten op dat onderdeel.

De finale van de rekstok staat zondag op het programma. Zonderland, die op de Olympische Spelen van 2012 goud pakte, veroverde in 2011 en in 2014 al EK-goud op zijn favoriete onderdeel.