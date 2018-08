Visser grijpt net naast medaille op 100 meter horden bij EK atletiek

Visser, die een medaille als doel had, liep in de finale een tijd van 12,88 en bleef daarmee een tiende van een seconde verwijderd van een podiumplaats. Bij haar persoonlijk record van 12,71, twee maanden geleden gelopen in Stockholm, kwam ze niet in de buurt.

De Wit-Russische Elvira Herman snelde in 12,67 naar het goud. Zilver was er voor Pamela Dutkiewicz (12,72) uit Duitsland. Een andere Duitse, titelverdediger Cindy Roleder, hield Visser met 12,77 van het brons.

Visser plaatste zich eerder op de avond als vijfde voor de eindstrijd. Met een tijd van 12,84 was ze in de halve finales sneller dan in de finale. Eefje Boons werd in de halve finales met een tijd van 12,94 uitgeschakeld.

Fysieke problemen in aanloop naar EK

Met de vierde plaats op de EK kon Visser haar uitstekende prestaties in 2018 geen passend vervolg geven. Met haar persoonlijk record van 12,71 liep ze het 29 jaar oude Nederlandse record van Marjan Olyslager (12,77) uit de boeken en afgelopen winter verraste ze met brons op de 60 meter horden bij de WK indoor in Birmingham.

Kort daarna hakte ze samen met haar coach Bart Bennema de knoop door en besloot vol voor de horden te gaan. De meerkamp, het onderdeel dat ze ook aardig beheerst, moet (voorlopig) wijken.

In de weken voor de EK ging het door fysieke problemen iets minder met Visser. Haar hamstring begon op te spelen en een rustpauze was nodig. Bij haar rentree, ruim twee weken geleden in Londen, struikelde ze over de eerste horde.

Zonder wedstrijdritme deed Visser het donderdagavond in het Olympiastadion in Berlijn zeker niet slecht. Ze kon zich meten met de absolute top van Europa, maar voor een medaille kwam ze dus net tekort.