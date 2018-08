De Witte en Ghafoor naar finale 400 meter, Vetter houdt zicht op medaille

Ghafoor en De Witte leverden een knappe prestatie door naar de finale op de 400 meter te snellen. De strijd om de medailles is zaterdagavond.

De Amsterdamse Ghafoor liep in haar serie van de halve finales naar de tweede plaats in 51,29 en plaatste zich rechtstreeks voor de eindstrijd. De Witte rende in haar heat naar de derde plaats. Dat was onvoldoende voor directe kwalificatie, maar met haar tijd van 51,24 ging ze als tijdsnelste alsnog door.

Alleen de Britse Laviai Nielsen (51,21), de Griekse Maria Belibasáki (51,23) en de Poolse Justyna Swiety (51,23) waren nipt sneller dan het Nederlandse duo.

De finale van de 400 meter is zaterdagavond en zeker de 25-jarige De Witte, wiens zus Laura de Witte niet door de series kwam, is kanshebber op een medaille.

Vorige maand verbrak ze het twintig jaar oude Nederlands record met een tijd van 50,96 en dat is de tweede tijd dit seizoen gelopen door een Europese vrouw. Alleen de Zwitserse Lea Sprunger (50,52) was sneller, maar zij is er in Berlijn niet bij. Het persoonlijk record van Ghafoor is 51,12.

Vetter heeft zicht op medaille

Op de zevenkamp begon Vetter de avond als elfde, maar na kogelstoten en de 200 meter is ze opgeschoven naar de vijfde plaats. De kogel ging naar 14,79 meter en daarmee zette Vetter de stijgende lijn in. Ook haar 23,97 op de 200 meter was voor haar doen een prima tijd.

Vrijdag staan de laatste drie onderdelen op het programma en dan moet Vetter vooral uitblinken bij het speerwerpen - haar beste onderdeel - om het podium te halen. De tweede dag begint met verspringen en wordt afgesloten met de 800 meter.

Twee jaar geleden werd de 25-jarige Vetter verrassend Europees kampioen en vorig jaar pakte ze brons op de WK. Het was al duidelijk dat het vrijwel onmogelijk zou zijn om haar titel te prolongeren, aangezien het deelnemersveld nu veel sterker is.

De Amsterdamse heeft nu al een grote achterstand van 215 punten op de Britse leider Katarina Johnson-Thompson.

Bockarie laatste in eindstrijd 200 meter

Solomon Bockarie kwam er niet aan te pas in de finale van de 200 meter. De 31-jarige sprinter liep weliswaar zijn snelste tijd van het seizoen (20,39), maar finishte desondanks als achste en laatste.

De in Sierra Leone geboren en getogen Bockarie loopt sinds 2015 voor Nederland. Ondanks veel blessureleed de afgelopen maanden, dwong hij in de halve finale met een tijd van 20,41 een finaleplaats af. In de eindstrijd kon hij in baan 1 echter niet op tegen het geweld van de concurrentie, van wie titelverdediger Ramil Gulijev uit Turkije in een kampioenschapsrecord van 19,76 de snelste was.

Voor Daouwe Amels was er wel goed nieuws. Hij plaatste zich nipt voor de finale bij het hoogspringen. De 26-jarige Fries sprong over een hoogte van 2,21 meter en had daaraan genoeg om bij de beste twaalf atleten in de kwalificatie te eindigen. Zaterdag wordt er gesprongen om de medailles.

De EK atletiek duurt nog tot en met zondag en de atletiekbond heeft zeven medailles als doel gesteld. Nederland staat op twee medailles: zilver voor Susan Krumins op de 10.000 meter en brons voor Dafne Schippers op de 100 meter. Nadine Visser werd donderdagavond vierde op de 100 meter horden.