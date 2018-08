Kromowidjojo ontkent vormdip na 'zuur einde' van EK in Glasgow

"Ik had hier absoluut geen rekening mee gehouden. De race moet ik nog terugzien, maar mijn tijd was in ieder geval niet goed. Ik moet vooral naar mezelf kijken en analyseren waar het niet goed ging", zei Kromowidjojo in gesprek met de NOS.

De drievoudig olympisch kampioen had zich deze week zelfs afgemeld voor de 100 meter vrij om haar kansen op de 50 vlinder te vergroten, maar dat mocht niet baten.

De Zweedse wereldrecordhouder Sarah Sjöström tikte zoals verwacht als eerste aan en ook Emilie Beckmann (zilver), Kimberly Buys (brons), Aliena Schmidtke en Mélanie Henique waren sneller dan Kromowidjojo. Ze heeft desondanks geen spijt van haar keuze om het koninginnennummer te laten schieten.

"Ik sta nog steeds achter die beslissing. Je weet van tevoren nooit hoe het loopt en ik ben ook niet iemand die in het verleden blijft hangen", zei Kromowidjojo.

Van dip is volgens Kromowidjojo geen sprake

De Nederlandse was door het goud van haar vriend Ferry Weertman op de 10 kilometer openwater juist heel gemotiveerd voor de finale van de 50 vlinder.

"Door die medaille was ik helemaal opgepompt en had ik heel veel zin in de race. Dan is het zuur dat het zo eindigt. Ik ben heel blij voor Ferry, maar zeker door zijn prestatie had ik ook graag een medaille gepakt."

Door haar zesde plek op de 50 vlinder eindigde Kromowidjojo haar EK met drie medailles, waarvan één individueel (brons op de 50 meter vrije slag). Hoewel ze haar grootste concurrenten niet kon aftroeven in Glasgow, maakt Kromowidjojo zich geen zorgen over haar vorm.

"Ik heb zeker geen dip, absoluut niet zelfs. Twaalf jaar geleden stond ik voor het eerst op het podium en ook hier in Glasgow heb ik een medaille gehaald. Ik ben blij dat ik nog steeds tot de top behoor."

Naast haar bronzen plak op de 50 vrij veroverde Kromowidjojo op 4x100 meter vrij zilver met de estafettezwemsters én de gemengde estafetteploeg.