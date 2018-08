Kromowidjojo grijpt naast EK-medaille op 50 meter vlinderslag

De 27-jarige Kromowidjojo klokte in het Tollcross Swimming Centre de zesde tijd (25,88) en kwam daarmee niet in de buurt van het podium. De Zweedse Sarah Sjöström maakte haar favorietenrol waar en veroverde het goud in 25,16.

Door haar zesde plek op de 50 vlinder besluit Kromowidjojo de EK in Glasgow met één individuele medaille. Eerder pakte de drievoudig olympisch kampioen brons op de 50 meter vrij. Daarnaast veroverde ze twee keer zilver op de 4x100 meter vrij (met de estafettezwemsters en gemengde estafetteploeg).

Kromowidjojo zou deze week aanvankelijk ook de 100 meter vrij zwemmen, maar vanwege de geringe kansen op een medaille meldde de Groningse zich af voor het koninginnennummer.

Door zich terug te trekken voor de 100 meter vrij hoopte Kromowidjojo bovendien meer kans op eremetaal op de 50 vlinder te hebben, maar de concurrentie was haar te machtig.

De Deense Emilie Beckmann greep op de 50 vlinder het zilver en het brons ging naar de Belgische Kimberly Buys. De oppermachtige Sjöström veroverde al haar vierde Europese titel in Glasgow (50 meter vrij, 50 vlinder, 100 vrij en 100 vlinder).

Puts kan niet stunten op 50 vrij

Op de 50 meter vrije slag kon Jesse Puts niet voor een stunt zorgen. De 24-jarige Utrechter eindigde als zesde in 22,08. De Brit Benjamin Proud veroverde de Europese titel met een tijd van 21,34.

De Griek Kristian Gkolomeev verzekerde zich in 21,44 van het zilver en het podium werd gecompleteerd door de Italiaan Andrea Vergani (brons in 21,68).

Voor Puts, die in 2016 bij de WK kortebaan in Canada goud op de 50 meter vrij veroverde, is zijn zesde plek in de finale van de 50 vrij zijn beste resultaat op een EK langebaan.

Ook estafetteploegen doen niet mee om medailles

De estafetteploegen deden niet mee om de medailles op de 4x100 meter wisselslag. De vrouwenformatie, bestaande uit Femke Heemskerk, Kira Toussaint, Tes Schouten en Kinge Zandringa, eindigde in de finale met een tijd van 3.58,94 als vijfde.

Toussaint boekte wel persoonlijk succes door als startzwemster het Nederlands record op de 100 meter rugslag te verscherpen. Met 59,81 was ze een fractie sneller dan eerder dit jaar in Eindhoven (59,88).

Rusland zwom op het laatste nummer van de EK langebaan zeer overtuigend naar het goud in 3.54,22. Denemarken eindigde als tweede en Groot-Brittannië belandde eveneens op het podium.

Vlak daarvoor op hetzelfde nummer klokte de mannenploeg, gevormd door Arno Kamminga, Nyls Korstanje, Joeri Verlinden en Stan Pijnenburg, de zevende tijd (3.35,24).

Het goud ging naar Groot-Brittannië, dat met 3.30,44 ruim vijf seconden sneller was dan de Nederlandse ploeg. Rusland pakte het zilver in 3.32,03 en en Duitsland (3.33,52) verzekerde zich van het brons.