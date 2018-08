Weertman dankt EK-goud aan scherpte in bizarre slotfase 10 kilometer

De 26-jarige Nederlander keek in de slotfase tegen een ogenschijnlijk onoverbrugbare achterstand ten opzichte van de Hongaarse leider Kristof Rasovszky aan. Dankzij een knappe inhaalrace tikte Weertman echter alsnog als eerste aan in Loch Lomond.

"Ik heb gewoon gepusht, gepusht en gepusht om als eerste te finishen, en dat is gelukt", zei een blije en uitgeputte Weertman donderdag in gesprek met de NOS.

"Je bent op een 10 kilometer bijna twee uur lang aan het bikkelen en daardoor zit je op een gegeven moment helemaal kapot. Dan is het de truc om scherp te blijven en de kleine dingetjes goed te blijven doen. Dat is gelukt vandaag."

Dilemma voor Weertman in slotfase

Weertman zwom gedurende de race steeds meer naar voren en lag op een gegeven moment naast de Duitser Rob Muffels op de tweede plek. Toch had de Noord-Hollander op dat moment niet heel veel hoop op goud meer.

"Rob en ik zwommen te veel tegen elkaar, terwijl we juist achter Kristof aan moesten gaan", blikte regerend olympisch- en wereldkampioen Weertman terug op de slotfase.

"Dat had hij door en hij sloeg een gaatje met een versnelling. Ik twijfelde daarna of ik zilver veilig moest stellen of nog moest pushen voor het goud. Ik was aan het racen om te winnen, dus ik heb dat laatste gedaan."

Zowel Weertman als Rasovszky tikte aan in 1.49.28,2, waarna de jury ongeveer een half uur nodig had om een winnaar aan te wijzen. De Nederlander dacht dat zijn Hongaarse concurrent zegevierde, maar stond dus zelf met goud in de handen.

Zaterdag verschijnt Weertman met de gemengde ploeg aan de start van de 5 kilometer en hij sluit het toernooi zondag af met de 25 kilometer.