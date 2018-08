Van Rouwendaal kan tweede EK-goud nog niet helemaal beseffen

"Ik besef het nog niet helemaal", zei de 24-jarige Nederlandse in een eerste reactie voor de camera van de NOS.

"Ik voelde me aan het begin niet heel erg soepel. Ik moest de eerste 500 meter oppassen dat mensen er niet snel vandoor gingen."

Van Rouwendaal kwam al snel in een omvangrijke kopgroep terecht en moest uiteindelijk samen met de Italiaanse Giulia Gabrielleschi sprinten om de overwinning.

"Ik kwam gewoon niet van haar af. Ik dacht: ik blijf maar gewoon doorzwemmen. Toen kwam de sprint waar ik al twee uur op aan het wachten was."

"Ik deed al het werk, dus het had echt gevoeld als verliezen als ik in de sprint was geklopt. Aan het einde kreeg ik steeds meer energie. Toen wist ik dat ik het ging halen."

Blij voor Vermeulen

Van Rouwendaal was ook erg blij met de prestatie van haar landgenote Esmee Vermeulen, die op gepaste afstand als derde aantikte.

"Ik zag al dat ze heel goed lag. Echt geweldig, ik heb haar een week lang zitten opnaaien. Ze komt volgende week bij mij op bezoek in Frankrijk, dus dat belooft een mooi feestje te worden."

Het is voor Van Rouwendaal na de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro de tweede keer dat ze een grote internationale titel pakt op de 10 kilometer - de enige afstand die olympisch is.

Later op donderdag komen Ferry Weertman en Pepijn Smits namens Nederland in actie op de 10 kilometer bij de mannen. Eerstgenoemde is op dat onderdeel, net als Van Rouwendaal, olympisch kampioen.

Mogelijk volgen er nog meer medailles voor Nederland, want zondag staat op de slotdag van de EK bij zowel de vrouwen als mannen ook de 25 kilometer nog op het programma.