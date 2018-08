Zwemster Van Rouwendaal pakt ook EK-goud op 10 kilometer open water

De 24-jarige Van Rouwendaal, die ook olympisch kampioen is op de 10 kilometer, was woensdag al de sterkste op de 5 kilometer.

Van Rouwendaal bleef op de 10.000 meter samen met Giulia Gabrielleschi over uit een eerder ontstane kopgroep. De Italiaanse kon lang mee, maar moest in het slot van de race de sterke Van Rouwendaal toch laten gaan. Vermeulen werd derde op gepaste afstand.

Het is voor Van Rouwendaal na de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro de tweede keer dat ze een grote internationale titel pakt op de 10 kilometer - de enige afstand die olympisch is. Vorig jaar haalde ze wel zilver op dat onderdeel bij de WK in Boedapest.

Later op donderdag komen Ferry Weertman en Pepijn Smits namens Nederland in actie op de 10 kilometer bij de mannen. De 26-jarige Weertman is op dat onderdeel, net als Van Rouwendaal, olympisch kampioen.

Ook 25 kilometer nog op het programma

Mogelijk volgen er nog meer medailles voor Nederland, want zondag staat op de slotdag van de EK bij zowel de vrouwen als mannen ook de 25 kilometer nog op het programma.

Bij de vrouwen gaan opnieuw Van Rouwendaal en Vermeulen van start en bij de mannen wordt Nederland opnieuw vertegenwoordigd door Weertman en Smits.