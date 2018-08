Titelverdediger Vetter voorlopig elfde op meerkamp, Smet door op horden

De 25-jarige Vetter zette op het openingsnummer, de 100 meter horden, de zevende tijd neer (13,55). Daarmee bleef ze ruim boven haar persoonlijk record van 13,29. De Duitse Louisa Grauvogel was met 12,97 de snelste in het Olympiastadion.

De Amsterdamse raakte vol de zevende horde en was zichtbaar even uit balans. Ze toucheerde de volgende twee hekjes en trapte ook nog de tiende en laatste horde omver.

Bij het hoogspringen sprong Vetter 1,76, terwijl haar persoonlijk record 1,81 is. De Belgische Nafissatou Thiam, die de torenhoge favoriet is, en de Britse Katarina Johnson-Thompson waren de beste met 1,91.

De zevenkamp gaat donderdagavond verder met kogelstoten en de 200 meter en vrijdag staan verspringen, speerwerpen en de 800 meter op het programma.

'Ik stond te trillen'

Twee jaar na haar verrassende EK-goud in Amsterdam lijkt het voor Vetter vrijwel onmogelijk om Thiam, die in 2016 niet meedeed aan de meerkamp, te verslaan. De Noord-Hollandse beseft dat ook, al zorgde het wel voor extra spanning toen ze donderdagochtend in Berlijn werd aangekondigd als de regerend Europees kampioen.

"Voor de start op horden stond ik te trillen, zoals ik dat nog nooit heb meegemaakt. Ik dacht echt: wat is dit? Ik moet mijn kop erbij houden", aldus Vetter na de eerste twee onderdelen tegen NUsport. "Vervolgens ging ik bijna op mijn muil, maar toen ik naar mijn tijd keek was de schade gelukkig beperkt. Ik had het slechter verwacht."

Over het verspringen was ze gematigd tevreden. "Eigenlijk had ik 1,79 moeten springen, dan had ik horden meteen goedgemaakt", zei Vetter, die vorig jaar op de WK in Londen brons pakte. "Toen had ik een heel slechte eerste avond. Hopelijk gaat het vanavond beter en dan sta ik er redelijk voor."

Nugter uitgeschakeld bij discuswerpen

Bij het discuswerpen kwamen Corinne Nugter en Jorinde van Klinken donderdag niet door de kwalificatie. Een afstand van 58,50 meter óf een plek bij de beste twaalf nodig om de eindstrijd te halen. Zesvoudig Nederlands kampioene Nugter reikte tot 55,70, goed voor de veertiende plaats. Van Klinken wierp 54,33 en eindigde als twintigste.

Van Klinken is met achttien jaar nog juniore en geldt als groot talent. De Drentse krachtatlete veroverde vorige maand brons bij het kogelstoten op de WK onder 20 in Finland.

De Kroatische Sandra Perkovic kwam het verst in de kwalificatie met 64,54. Zij kan zaterdag in de finale als eerste vrouw ooit voor de vijfde keer Europees goud veroveren op een atletiekonderdeel.

Smet derde in serie 110 meter horden

Bij de mannen eindigde de jarige Smet (26) in zijn serie van de 110 meter horden als derde in 13,61, wat goed was voor een directe doortocht naar de volgende ronde. Smet was met die tijd wel iets langzamer dan zijn persoonlijk record dat hij dit seizoen verbeterde tot 13,53.

De Amsterdammer kroonde zich al zes keer (in 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 en 2018) tot Nederlands kampioen, maar stond niet eerder op een EK of WK outdoor.

De halve finales van de 110 meter horden staan vrijdagavond op het programma in het Olympia Stadion in de hoofdstad van Duitsland.

Er komen donderdag nog veel meer Nederlanders in actie op de vierde dag van de EK. Nadine Visser gaat op de 100 meter horden voor een plak, al moet ze eerst nog de halve finales lopen. Solomon Bockarie plaatste zich woensdagavond al voor de eindstrijd van de 200 meter.