Smet plaatst zich soepel voor halve finales 110 meter horden bij EK

De jarige Amsterdammer (26) eindigde in zijn serie als derde in 13,61, wat goed was voor een directe doortocht naar de volgende ronde. Smet was met die tijd wel iets langzamer dan zijn persoonlijk record dat hij dit seizoen verbeterde tot 13,53.

Smet kroonde zich al zes keer (in 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 en 2018) tot Nederlands kampioen, maar stond niet eerder op een EK of WK outdoor.

De halve finales van de 110 meter horden staan vrijdagavond op het programma in het Olympia Stadion in de hoofdstad van Duitsland.

Veel Nederlanders in actie

Smet is zeker niet de enige Nederlander die donderdag in actie komt in Berlijn. Anouk Vetter is begonnen aan haar zevenkamp, nadat ze twee jaar geleden verrassend de Europese titel pakte.

Nadine Visser gaat op de 100 meter horden voor een plak, al moet ze eerst nog de halve finales lopen. Solomon Bockarie plaatste zich woensdagavond al voor de eindstrijd van de 200 meter.