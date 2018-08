Bockarie wil Nederland bij afwezigheid Martina alsnog medaille geven

"Ik ga de eerste vier halen. Of nee, maak er maar eerste drie van. Dit jaar moet het gebeuren, ik ga een medaille pakken", zegt de 31-jarige Bockarie tegen NUsport. "In een finale is alles mogelijk."

Het vertrouwen bij Bockarie is opmerkelijk, omdat hij de afgelopen maanden veel tegenslag kende. "Ik heb blessures gehad en ben ziek geweest, maar ik voel me de afgelopen dagen goed. Voorafgaand aan de halve finale zei ik tegen mijn coach (Paul Wernert, red.): het lichaam voelt top. Ik ga de finale halen. En dat is gebeurd."

De in Sierra Leone opgegroeide Bockarie, die sinds 2015 voor Nederland loopt, zette in de halve eindstrijd zijn beste tijd van 2018 neer. Hij liep 20,41.

"Ik kan nog steeds niet geloven dat ik dat gelopen heb. Ik ben ongelooflijk blij. De finale was het doel, maar nu ik er sta, wil ik een medaille."

Met zevende tijd naar finale

De 34-jarige Martina kwam mede door een achillespeesblessure tot 20,51 in de halve finales, terwijl de Zwitser Alex Wilson de snelste was in 20,16. De 20,41 van Bockarie was de zevende tijd en hij beseft dan ook dat het sneller moet in de finale.

"20,2 en zelfs 20,1 is mogelijk. Dat voel ik", aldus Bockarie, die in 2016 vierde werd op de EK in Amsterdam. "Dat gaat me nu niet weer gebeuren. Ik ga een medaille pakken."

De finale van de 200 meter is donderdagavond om 21.05 uur in het Olympiastadion. Twee jaar geleden leek Martina EK-goud te pakken op de dubbele sprintafstand. Hij werd uiteindelijk gediskwalificeerd, omdat hij met zijn voet de lijn raakte.