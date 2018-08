Heemskerk in extase door 'fantastische' zilveren plak op 100 vrij

"Ik ben echt zó blij. Zilver op de 100 vrij is fantastisch. Ik was echt goed aan het zwemmen vandaag", zei een dolenthousiaste Heemskerk vlak na haar race tegen de NOS.

De Roelofarendsveense maakte aanvankelijk geen grote kans op een podiumplek op de 100 vrij, maar de concurrentie was minder groot dan gedacht. Ranomi Kromowidjojo meldde zich af en de Deense topzwemster Pernille Blume strandde zeer verrassend in de halve finales.

Bovendien verkeert Heemskerk, die op de 4x100 meter (estafette vrouwen) en 200 meter vrij in Glasgow al zilver veroverde, op dit moment in uitstekende vorm. De Nederlandse was trots op wat ze liet zien in de finale van de 100 vrij.

"Ik heb gewoon heel goed mijn plan uitgevoerd en daardoor mijn beste tijd van het seizoen gezwommen. Dit is echt ongelooflijk gaaf."

'De adrenaline spoot uit mijn oren'

Een uur na het veroveren van zilver op de 100 vrij lag Heemskerk overigens alweer in het water voor de 4x100 meter vrije slag met de gemengde estafetteploeg, waarmee ze eveneens zilver veroverde. Heemskerk erkende dat ze even tijd nodig had om de knop om te zetten.

"De adrenaline spoot uit mijn oren, dus ik ben even gaan liggen om weer rustig te worden", zei de Zuid-Hollandse, die heel tevreden is met de tweede plek op het estafettenummer en haar vierde zilveren medaille in Glasgow.

"De Franse ploeg zwom erg hard. Ik heb de tussentijden van onszelf niet meer bekeken, maar ik denk dat we het met zilver fantastisch gedaan hebben."