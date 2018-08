Dolgelukkige Krumins loopt 'als een pinguïn' na zilveren 10 kilometer op EK

"Ik loop nu als een pinguïn en dat zal nog wel even duren", zei Krumins met een grote glimlach. "Ik moet goed herstellen voordat ik zondag de 5 kilometer kan lopen."

De 32-jarige Krumins hield in het Olympiastadion knap stand in het spoor van Lonah Chemtai Salpeter en kwam op negen seconden van de Israëlische winnaar volledig uitgeput over de finish. Daardoor veroverde ze voor het eerst in haar loopbaan een EK-medaille op de 10 kilometer.

"Het was echt ontzettend zwaar. Ik ging dood in de laatste ronden en viel zelfs bijna, maar ik heb er zó voor gevochten. Ik ben echt ontzettend blij met deze medaille."

Huilend naar het zwembad

In de laatste ronden had Krumins in haar hoofd dat ze van ver moest komen om de EK überhaupt te halen. Ze wilde niet opgeven na een zwaar jaar waarin haar lichaam haperde.

"In september raakte ik zwaar geblesseerd. Ik moest lang revalideren van een gescheurde peesplaat. Begin dit jaar begon ik weer met trainen, maar het ging met vallen en opstaan.

"In april lag ik nog te watertrappelen als alternatieve training. Ik ging huilend naar het zwembad. Het was een zware periode om door te maken, maar ik heb me er doorheen gesleept en het heeft me gesterkt. Ik wilde niet opgeven en dat heeft me deze medaille gebracht."

Krumins dacht aan stervende zwaan

Mede door haar wilskracht slaagde Krumins erin de moegestreden Yasemin Can, de Europees kampioen van 2016, te passeren en haar in het restant van de race achter zich te houden. Dat ze daarvoor diep moest gaan bleek na de race toen Krumins uitgeput naar de grond ging.

"Mijn broertjes zeggen ook altijd: 'je bent wel een heel mooie stervende zwaan als je kapot gaat'. Nu dacht ik aan die stervende zwaan en ging ik maar door. Ik moest gewoon de voeten blijven optillen en de finish halen. Gelukkig bleef ik overeind."

Het zilver van Krumins is de tweede EK-medaille uit haar loopbaan. Vier jaar geleden pakte ze brons in Zürich en ze sluit niet uit dat ze ooit nog goud pakt op een groot toernooi, hoewel de dertig al is gepasseerd.

"Op de EK van 2016 in Amsterdam, toen ik vierde werd, won Can. En zij werd nu derde. Die heb ik dus achter me gehouden en dus kun je zeggen dat mijn niveau nog steeds omhoog gaat. Wie weet groei ik met al mijn ervaring ooit nog naar een gouden plak toe."