Krumins verovert knap EK-zilver op 10 kilometer

De 32-jarige Nijmeegse liep rondenlang in het spoor van de Israëlische Lonah Chemtai Salpeter en de Europees kampioen van 2016 Yasemin Can, en liep laatstgenoemde in de slotfase voorbij.

Krumins probeerde ook Chemtai Salpeterde nog te passeren, maar zilver was in Berlijn het hoogst haalbare resultaat voor de Nederlandse die volledig kapot over de finish kwam. Ze klokte een tijd van 31.52,55.

De sterke Chemtai Salpeter was negen seconden sneller in het Olympiastadion en pakte het goud in 31.43,29. Het brons ging naar de Zweedse Meraf Bahta (32.19,34).

Jip Vastenburg, de andere Nederlandse atlete in de finale van de 10 kilometer, speelde geen rol van betekenis. De geboren Loosdrechtse kwam als vijftiende over de streep in 33.41,79.

Eerste EK-medaille op 10 kilometer

Voor Krumins is het zilver in Berlijn de eerste EK-medaille uit haar loopbaan op de 10 kilometer. Ze werd vorig jaar bij de WK wel vijfde op dat nummer en was toen bovendien de snelste Europeaan.

Hoewel Krumins dit jaar mede door blessureleed nog geen 10 kilometer op de baan had gelopen, stak ze de laatste weken wel in goeden doen. Ze liep uitstekende races over kortere afstanden en stond dan ook met vertrouwen aan de start.

Op de EK van 2014 in het Zwitserse Zürich pakte Krumins al eens brons op de 5 kilometer. Twee jaar geleden in Amsterdam eindigde ze als vierde op dat nummer, terwijl ze de favoriet was voor goud.

Ook nog in actie op 5 kilometer

Ook in Berlijn gaat Krumins de 5 kilometer lopen. Die afstand staat zondag op het programma en dan is een andere Nederlandse, Sifan Hassan, de topfavoriet. De 25-jarige Arnhemse imponeert de laatste maanden en zal alleen tevreden zijn met goud.

Het zilver van Krumins is de tweede medaille van Nederland dit EK, nadat Dafne Schippers dinsdag brons pakte op de 100 meter. De atletiekbond stelde voor de het toernooi, dat nog tot en met zondag duurt, zeven medailles als doel.