Martina strandt in halve finale 200 meter op EK, Bockarie wel verder

Martina kende een matige start in Berlijn en wist zijn achterstand in de slotfase niet meer goed te maken. De Nederlands recordhouder op de 200 meter kwam teleurstellend als vijfde over de streep in 20,51, ver boven zijn beste seizoentijd.

Twee jaar geleden in Amsterdam leek Martina op deze afstand nog EK-goud te pakken, maar de 34-jarige sprinter werd toen gediskwalificeerd omdat hij op de lijn van zijn baan stapte.

Dinsdag liep Martina in Berlijn wel de finale op de 100 meter. Mede door een achillespeesblessure deed hij op de kortste sprintafstand niet mee om de medailles en moest hij genoegen nemen met de zesde tijd. Martina komt in Berlijn ook nog in actie op de 4x100 meter.

Bockarie

Bockarie mag zich in tegenstelling tot zijn landgenoot wel finalist noemen op de 200 meter. De 31-jarige sprinter liep in het Olympiastadion zijn beste tijd van het seizoen (20,41) en gaat als zevende door naar de eindstrijd van vrijdagavond.

Bij de EK van 2016 eindigde Bockarie als vierde op de 200 meter. Op de NK van dit jaar pakte hij brons op de op een na kortste sprintafstand.

Taymir Burnet redde het net als Martina niet in de halve finales van de 200 meter. De 25-jarige Rotterdammer eindigde als laatste in zijn heat met een tijd van 20,84.

Bonevacia maakt verwachtingen niet waar

Eerder op woensdagavond stelde Bonevacia teleur door zich niet te plaatsen voor de finale van de 400 meter. De 29-jarige Nederlander stortte in de laatste 50 meter van zijn halve finale in en zakte van de eerste naar de vierde plek.

Bonevacia kwam in 45,39 over de streep en klokte daarmee de elfde tijd, en dat was niet genoeg voor een plek in de eindstrijd.

Twee jaar geleden bij de EK in Amsterdam pakte Bonevacia nog brons op de 400 meter. Ook dit jaar in Berlijn verwachtte hij een medaille te kunnen pakken, maar dat kan de in Curaçao geboren sprinter nu dus vergeten.

De Brit Matthew Hudson-Smith was in het Olympiastadion met 44,76 de snelste in de finale, gevolgd door de Belg Jonathan Borlée.