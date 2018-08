EK-zilver Heemskerk op 100 vrij, estafetteploeg tweede op 4x100 meter

De dertigjarige Heemskerk tikte op de 100 meter vrij aan in 53,23 en noteerde zo haar beste tijd van dit seizoen. Alleen de Zweedse wereldrecordhouder Sarah Sjöström was in de finale sneller (52,93). De Française Charlotte Bonnet pakte in 53,35 het brons.

Even later veroverde Heemskerk haar vierde medaille in Glasgow - ze pakte eerder al zilver op de 4x100 én 200 meter vrij - door met de gemengde estafetteploeg als tweede te eindigen op de 4x100 meter vrij.

Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo, Nyls Korstanje en Stijn Pijnenburg klokten een tijd van 3.23,97 en hoefden alleen het oppermachtige Frankrijk (3.22,07) voor zich te dulden. Het brons ging naar Rusland in 3.24,50.

Twee jaar geleden op de EK in Londen pakte de gemengde estafetteploeg nog het goud. De formatie bestond toen uit Kromowidjojo, Sebastiaan Verschuren, Ben Schwietert en Maud van der Meer.

Heemskerk opgebloeid onder coach Wouda

Door haar goede prestaties in Glasgow laat Heemskerk zien dat ze definitief terug is na de teleurstellend verlopen Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro, waar de Zuid-Hollandse naast het eremetaal greep.

Na de Spelen van twee jaar geleden verbrak ze de samenwerking met haar Franse coach Philippe Lucas en keerde ze terug naar Marcel Wouda. Onder de begeleiding van de Nederlandse coach heeft Heemskerk de weg omhoog dus weer gevonden.

Kromowidjojo zou aanvankelijk net als Heemskerk de 100 meter vrij zwemmen. De Groningse zag echter geen kans op een medaille en trok zich dinsdag al terug voor het koninginnennummer, om meer kans op de 50 meter vlinderslag te hebben.

Op dat onderdeel bereikte de drievoudig olympisch kampioen woensdag eenvoudig de finale. De 27-jarige Kromowidjojo klokte overall de vijfde tijd (25,95) en dat was genoeg voor een plek in de eindstrijd.

Kim Busch plaatste zich niet voor de finale van donderdagavond. De twintigjarige zwemster tikte aan in 26,42, goed voor de elfde tijd.

Elzerman kan niet stunten op 50 school

Ties Elzerman kon op de 50 meter schoolslag niet voor een stunt te zorgen. De Nederlander eindigde met een tijd van 27,24 als zesde in de finale.

De Brit Adam Peaty maakte zijn favorietenrol waar door goud te veroveren. De Italiaan Fabio Scozzoli verzekerde zich van de zilveren plak en het brons ging naar Peter John Stevens uit Slowakije.

Jesse Puts plaatste zich voor de finale van de 50 meter vrij. De Nederlander tikte in zijn heat als vijfde aan in 22,02 en dat was op basis van de andere prestaties in de halve finales goed genoeg voor een plek in de finale.

Op de 100 meter vlinderslag wisten Joeri Verlinden en Mathys Goosen zich niet voor de finale te plaatsen. De dertigjarige Verlinden klokte met 52,16 de negende tijd, terwijl er maar acht zwemmers door mochten. Goosen was nog iets langzamer (52,58) dan zijn landgenoot.

Voor Tessa Vermeulen waren de halve finales het eindstation op de 200 meter rugslag. De Brabantse eindigde met 2.13,32 als zesde in haar halve finale en behoorde daarmee niet tot de tijdsnelsten.