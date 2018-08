Van Rouwendaal verovert EK-goud op 5 kilometer open water

De 24-jarige Nederlandse nam vanaf het begin de leiding en stond die niet meer af. Alleen de Duitse Leonie Beck kon lang in het spoor van Van Rouwendaal blijven.

Met de finish in zicht zwom de Nederlandse weg bij haar concurrente. De olympisch kampioene op de 10 kilometer had aan de meet een voorsprong van bijna zeventien seconden op Beck. Rachele Bruni uit Italië pakte brons.

Het is voor Van Rouwendaal de eerste keer dat ze zich Europees kampioen mag noemen op de 5 kilometer. In 2014 werd ze in Berlijn al eens tweede. Ze pakte toen wel goud op de 10 kilometer.

Van Rouwendaal krijgt nog een medaillekans

Mogelijk blijft het voor Van Rouwendaal niet bij goud op de 5 kilometer. Ze zwemt donderdag namelijk ook nog de 10 kilometer, de afstand waarop ze dus olympisch kampioen is. Zondag neemt ze bovendien deel aan de 25 kilometer.

Nederland heeft op beide afstanden overigens twee troeven, want ook Esmee Vermeulen gaat van start op zowel de 10 als 25 kilometer.

Later op woensdag gaan de mannen van start op de 5 kilometer. In die wedstrijd komt Pepijn Smits in actie namens Nederland. Op de 10 en 25 kilometer krijgt hij gezelschap van Ferry Weertman.