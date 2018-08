Braun verliest zicht op podium meerkamp, Bockarie verder op 200 meter

Braun was aan een aardige opmars bezig, maar bij het polsstokhoogspringen, het achtste onderdeel van de tienkamp, stelde hij teleur.

De Brabander kwam op polsstok niet over 4,80 meter, terwijl hij in het verleden heeft bewezen dat hij dat wel kan. Vooraf was hij de nummer zes van het klassement. Het is nog onduidelijk of hij zesde blijft, omdat er nog een groep moet springen. Maar wat punten betreft, is het vrijwel onmogelijk om het toernooi met een plak af te sluiten.

De 25-jarige Braun, in 2015 Europees kampioen onder 23 jaar, was de dag begonnen als de nummer acht van het klassement. Zowel na de 110 meter horden als na het discuswerpen klom hij een plekje.

De tienkamp wordt woensdagavond afgesloten met speerwerpen en de 1.500 meter. De andere Nederlander, Eelco Sintnicolaas, staakte de strijd dinsdag na vier onderdelen. Hij heeft last van zijn enkel.

Drie Nederlanders in halve finale 200 meter

Op de 200 meter maakte Bockarie indruk in de series. De 31-jarige sprinter, die opgroeide in Sierra Leone en sinds 2015 voor Nederland uitkomt, liep 20,46 en was daarmee de snelste in zijn heat. De eerste drie van elke serie gingen sowieso door in het Olympiastadion en Burnet werd in een andere serie dan Bockarie derde in 20,67.

In die halve finales, die woensdagavond op het programma staan, zal met Churandy Martina een derde Nederlander instromen. De 34-jarige routinier werd dinsdagavond zesde op de 100 meter en mocht de series van de 200 meter overslaan, omdat hij met zijn beste seizoenstijd (20,28) in de Europese top twaalf staat op de dubbele sprintafstand.

Twee jaar geleden, op de EK in Amsterdam, leek het goud op de 200 meter naar Martina te gaan. Maar hij werd gediskwalificeerd, omdat hij met zijn voet de lijn raakte. De Spanjaard Bruno Hortelano werd daardoor eerste en Bockarie vierde. De finale van de 200 meter in Berlijn is donderdagavond om 21.05 uur.

De Witte komt tekort

Bij de vrouwen kwam Laura de Witte niet door de series van de 400 meter. Ze werd in 52,57 vierde in haar heat, terwijl ze bij de eerste twee had moeten finishen voor een plek in de halve finales. Ze behoorde ook niet tot de zes vrouwen die als tijdsnelsten door mochten.

Het is geen verrassing dat de 23-jarige De Witte werd uitgeschakeld, maar haar zus Lisanne de Witte (26) staat wel in de halve finales. Lisanne de Witte mocht de series overslaan, omdat ze met 50,96 de op één na snelste Europese vrouw van 2018 is op de 400 meter. Ze is daarmee ook kanshebber op een medaille.

Ook Mediea Ghafoor stroomt in de halve finales in. De 25-jarige Amsterdamse liep dit jaar al 51,12. Er waren maar vier Europese vrouwen sneller, onder wie dus Lisanne de Witte.

De halve finales van de 400 meter beginnen donderdagavond om 19.50 uur en de eindstrijd is zaterdagavond om 20.12 uur.