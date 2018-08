Topzwemster Blume wekt woede van coach met bizarre race op 100 vrij

De 24-jarige Blume ging razendsnel van start en baarde bij het keerpunt na 50 meter opzien. Ze tikte aan en zette vervolgens weer af in plaats van in een gebruikelijke vloeiende beweging te keren.

Aanvankelijk werd gedacht dat Blume zich vergiste, maar de Deense gaf toe dat ze zichzelf had voorgenomen om de eerste 50 meter zo hard mogelijk te zwemmen als revanche voor haar eerdere nederlaag in de finale van de 50 meter vrije slag. Ze verloor toen met één honderdste verschil van concurrent Sarah Sjöström.

"We weten niet wat hier is gebeurd. Het was een grote schok voor ons, want niemand wist hier iets van. Ongelooflijk", aldus Dean Boles, de coach van Blume.

"We willen proberen te begrijpen wat er is gebeurd en waarom. We zijn erg teleurgesteld. Het kan natuurlijk je plan zijn om in het begin zo hard mogelijk te zwemmen, maar dan moet je het ook kunnen volhouden."

Blume was ondanks haar snelle start bij het keerpunt langzamer dan tijdens haar race op de 50 vrij en klokte uiteindelijk slechts de tiende tijd, waardoor ze zeer verrassend de finale misliep.

Ook directeur zwembond vol ongeloof

Lars Green Bach, de directeur van de Deense zwembond, kon ook niet geloven wat hij dinsdag in Glasgow zag. "De technische staf had de strategie voorde race liefst drie keer doorgenomen met Pernille en iedereen was het met dat plan eens", zei hij.

Coach Boles liet weten nog in gesprek te gaan met Blume. Het is nog niet duidelijk of haar merkwaardige actie tot sancties leidt.

"Uit alles wat ze deed bleek dat het haar alleen om de eerste 50 meter ging. Dit hoort niet op dit Europese kampioenschap thuis en ook niet in onze ploeg", aldus Boles.

De finale van de 100 vrij staat woensdagavond om 17.43 uur op het programma. Ranomi Kromowidjojo trok zich voor de series al terug, maar Femke Heemskerk staat wel in de eindstrijd. Ze heeft door het ontbreken van Blume een grotere kans op een medaille.