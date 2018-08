EK-programma 9 augustus: Kromowidjojo en Visser gaan voor medaille

Bij de EK atletiek gaat Nadine Visser voor een medaille op de 100 meter horden. De 23-jarige Noord-Hollandse verraste in maart al met brons op de 60 meter horden en dat moet in Berlijn een vervolg krijgen.

Het is ook de eerste dag van de meerkamp bij de vrouwen. Anouk Vetter verdedigt haar titel, maar is niet de grote favoriet voor goud. De Belgische Nafissatou Thiam is regerend olympisch en wereldkampioen en er moet bij haar veel misgaan wil Vetter haar van de Europese titel kunnen afhouden.

Bij de mannen gaat Solomon Bockarie voor een stunt op de 200 meter. Doordat Churandy Martina verrassend werd uitgeschakeld in de halve finales is de 31-jarige Bockarie de enige Nederlandse troef in de eindstrijd.

Op de slotdag van de EK langebaanzwemmen in Glasgow zijn de meeste ogen gericht op Ranomi Kromowidjojo. De Groningse gaat voor een medaille op de 50 meter vlinderslag, al krijgt ze geduchte concurrentie. Om haar kansen op dat nummer te vergroten deed Kromowidjojo niet mee aan de 100 meter vrij.

Haar vriend Ferry Weertman gaat in het open water voor de Europese titel op de 10 kilometer. Weertman veroverde twee jaar geleden in Rio de Janeiro nog olympisch goud op dat nummer. Sharon van Rouwendaal, eveneens regerend olympisch kampioen op de 10 kilometer, is bij de vrouwen een van de favorieten. Woensdag pakte ze al goud op de 5 kilometer.

Bij de EK turnen is het eindelijk de beurt aan de mannenploeg. Epke Zonderland, Bart Deurloo, Bram Verhofstad, Casimir Schmidt en Frank Rijken werken donderdag de kwalificatiewedstrijden af in de SSE Hydro Arena. De beste acht landenteams plaatsen zich voor de landenfinale (zaterdag) en de beste acht turners per toestel verdienen een plek in de toestelfinales (zondag).

EK-programma atletiek

09.30 uur/11.00 uur: Kwalificatie discuswerpen vrouwen (Corinne Nugter en Jorinde van Klinken)

10.00 uur: 100 meter meerkamp vrouwen (Anouk Vetter)

10.55 uur: Series 110 meter horden mannen (Koen Smet)

11.05 uur: Hoogspringen meerkamp vrouwen (Anouk Vetter)

19.15 uur: Kogelstoten meerkamp vrouwen (Anouk Vetter)

19.25 uur: 100 meter horden vrouwen (Nadine Visser en Eefje Boons)

19.30 uur: Kwalificatie hoogspringen mannen (Douwe Amels)

19.50 uur: Halve finales 400 meter vrouwen (Madiea Ghafoor en Lisanne de Witte)

20.30 uur: 200 meter meerkamp vrouwen (Anouk Vetter)

21.05 uur: Finale 200 meter mannen (Solomon Bockarie)

21.50 uur: Finale 100 meter horden vrouwen (mogelijk Nadine Visser en Eefje Boons)

EK-programma (openwater)zwemmen

10.30 uur: Finale 10 kilometer vrouwen (Sharon van Rouwendaal en Esmee Vermeulen)

13.30 uur: Finale 10 kilometer mannen (Ferry Weertman en Pepijn Smits)

16.00 uur: Finale schoonspringen 3-meter plank mannen (mogelijk met Dylan Vork en Johannes van Etten)

17.45 uur: Finale 50 meter vlinderslag vrouwen (Ranomi Kromowidjojo)

17.50 uur: Finale 50 meter vrije slag mannen (mogelijk met Jesse Puts)

18.27 uur: Finale 400 meter wisselslag mannen (mogelijk met Arjan Knipping)

18.58 uur: Finale 4x100 meter wisselslag mannen (Nederlandse invulling nog niet bekend)

19.07 uur: Finale 4x100 meter wisselslag vrouwen (Nederlandse invulling nog niet bekend)

EK-programma turnen

11.00-19.30 uur: Kwalificaties turnen bij mannen (Epke Zonderland, Bart Deurloo, Bram Verhofstad, Casimir Schmidt en Frank Rijken)