Oud-wereldkampioen hordelopen Bett (28) uit Kenia verongelukt

Het departement heeft de nabestaanden gecondoleerd. Bett pakte in 2015 de wereldtitel bij het hordelopen in Peking.

De Keniaan was in 2016 op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro een van de favorieten voor eremetaal op de 400 meter horden. In de series struikelde hij echter over de laatste horde en werd hij gediskwalificeerd.

Een jaar later hield een blessure Bett aan de kant tijdens de WK in Londen. Hij kon zijn wereldtitel daardoor niet verdedigen.