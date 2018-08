Martina was door blessure niet topfit in EK-finale 100 meter

"Ik had weer last van mijn achillespees en had daardoor geen vloeiende start. Ik was niet 100 procent fit en toch liep ik mijn beste tijd van het seizoen", zei Martina in het Olympiastadion in Berlijn.

De titelverdediger op de 100 meter sprintte naar een knappe tijd van 10,16, maar het was niet genoeg om mee te doen om de medailles. Zharnel Hughes pakte het goud, voor Reece Prescod (zilver) en de Turk Jak Ali Harvey (brons).

De 34-jarige Martina vond het geen ramp dat hij zijn meerdere moest erkennen in die mannen. "Mijn start had beter gekund, maar die andere jongens waren wel fit en liepen het hele seizoen al harder. Ik heb mijn best gedaan."

Martina richt zich op 200 meter

Na zijn zesde plek op de kortste sprintafstand gaat de focus van Martina nu op de 200 meter. De Europees kampioen van 2012 op die afstand hoopt dat hij woensdag minder last heeft van zijn achillespees.

"Hopelijk kan ik de blessure goed laten behandelen. Ik denk altijd positief en kom altijd terug. Woensdag ga ik ook weer mijn best doen in de halve finales van de 200 meter."

De eindstrijd van de 200 meter is donderdag. Twee jaar geleden leek Martina EK-goud te veroveren op zijn favoriete afstand, maar de sprinter werd toen gediskwalificeerd omdat hij op de lijn van zijn baan had gestaan.