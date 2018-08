Blije Schippers kan leven met EK-brons op 100 meter

"Een medaille is een medaille en daar ging ik voor. Ik ben gewoon blij", zei Schippers direct na de finish in het Olympiastadion in gesprek met de NOS.

De Europees kampioen van 2014 en 2016 gold vanwege haar tot dusver tegenvallende seizoen niet als favoriet voor het goud op de 100 meter en dat bleek in de finale terecht.

Topfavoriete Dina Asher-Smith was oppermachtig en snelde in 10,85 naar de Europese titel. Schippers pakte op gepaste afstand het brons in haar beste tijd van dit seizoen (10,99).

"Ik voel me goed, ik ben goed in shape", aldus Schippers. "Mijn start was heel goed, maar ik kon het niet helemaal doortrekken. Maar ik heb wel mijn beste tijd van dit seizoen gelopen, daar ging het om."

Op 200 meter telt alleen goud voor Schippers

Schippers moest niet alleen de Britse Asher-Smith, maar ook de Duitse Gina Lückenkemper voor zich dulden op het podium. Toch vindt de Nederlandse niet dat ze er meer uit had kunnen halen op de 100 meter.

"Ik houd van zulke wedstrijden en vandaag betekende dat brons voor mij. Voor nu is dat gewoon goed", zei Schippers, die nu gaat toewerken naar de 200 meter. "Daarop telt op dit moment alleen goud voor mij."

Vorig jaar veroverde Schippers nog de wereldtitel op de 200 meter en vier jaar geleden werd de Utrechtse al eens Europees kampioen op die afstand. De finale van de 200 meter staat zaterdagavond op het programma.

Schippers komt daarnaast met de estafetteploeg ook nog in actie op de 4x100 meter.