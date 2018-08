Schippers moet genoegen nemen met EK-brons op 100 meter

De 26-jarige Schippers kwam in 10,99 over de streep, haar beste tijd dit jaar op de 100 meter. Ze was echter niet snel genoeg om voor de derde keer op rij de Europese titel te veroveren op de kortste sprintafstand.

De Britse topfavoriete Dina Asher-Smith veroverde het goud in 10,85. De Duitse Gina Lückenkemper klokte een tijd van 10,98 en hield Schippers zo van het zilver af in het Olympiastadion.

Op basis van haar tijden van dit jaar was Schippers al niet de favoriet voor het goud, al liep de Nederlandse in de finale dus wel voor het eerst in 2018 onder de elf seconden. Asher-Smith kreeg dat dit jaar al drie keer eerder voor elkaar, met als hoogtepunt 10,92.

Samuel eindigt knap als vijfde

Jamile Samuel, de tweede Nederlandse in de finale van de 100 meter, kan terugkijken op een sterke 100 meter. De Amsterdamse eindigde in 11,14 als vijfde, vlak voor de Britse Imani lansiquot.

In de halve finales had Samuel met 11,10 al een persoonlijk record neergezet. Haar vorige toptijd (11,12) liep ze in 2014. Later op dit EK loopt Samuel ook nog de 200 meter.

Ook Schippers komt nog in actie op de 200 meter, de afstand waarop ze regerend wereldkampioen is. De Utrechtse maakt bovendien deel uit van de Nederlandse estafetteploeg op de 4x100 meter.