Sintnicolaas staakt meerkamp EK vanwege enkelblessure

De 31-jarige Sintnicolaas was in het Olympiastadion bezig aan een zwakke meerkamp. Na de ochtendsessie stond hij teleurstellend veertiende en daarmee was hij al kansloos voor een medaille. Bij het verspringen, het eerste onderdeel van de avondsessie, ging het niet beter, waardoor hij naar de 21e plek zakte.

"Het is de enkel die in 2009 voor het eerst opspeelde bij de WK in ditzelfde stadion. Ook toen kon ik de tienkamp niet afmaken'', baalde Sintnicolaas na afloop. "Het is sindsdien een zwakke plek; ik laat er altijd een pijnstillende injectie inzetten, maar dat hielp dit keer niet. Het deed verschrikkelijk veel pijn bij het afzetten.''

Vorig jaar op de WK in Londen moest Sintnicolaas, die houder van het Nederlands record (8.539 punten) is, ook al de strijd staken. Hij stopte toen na zeven onderdelen vanwege een hamstringblessure.

Met Pieter Braun heeft Nederland nog een Nederlandse troef over op de meerkamp in Berlijn. De 25-jarige Brabander stond na de ochtendsessie elfde en is na vier onderdelen de nummer tien van het klassement. De meerkamp duurt in totaal twee dagen. Woensdag staan de laatste vijf onderdelen op het programma.

De Haan in achterhoede op 10 kilometer

Op de 10.000 meter kon Benjamin de Haan dinsdagavond niet verrassen. De 25-jarige Nederlander, die geboren werd in San Francisco, liep een tijd van 29.38,31 en daarmee eindigde hij als 22e van de in totaal 32 atleten.

De Fransman Morad Amdouni won in 28.11,22. Het persoonlijk record van De Haan is 28.44,84 en liep hij eerder dit jaar.