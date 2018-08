Martina eindigt als zesde op 100 meter EK en is niet langer titelhouder

De 34-jarige Martina kwam in 10,16 over de streep, zijn beste tijd van het seizoen. Na afloop vertelde de sprinter dat hij niet pijnvrij liep. Martina heeft al een tijdje last van een achillespees en voelt zich daardoor ook nu niet topfit, maar hij toonde in de Duitse hoofdstad wel dat hij in het toernooi kan groeien.

Na 10,24 in de series en 10,18 was hij weer sneller in de eindstrijd, die gewonnen werd door de Brit Zharnel Hughes. Hij hield in 9,95 zijn landgenoot Reece Prescod (zilver in 9,96) maar net achter zich. De Turk Jak Ali Harvey verzekerde zich van het brons.

Jimmy Vicaut was in de halve finales nog de snelste sprinter, maar de Fransman kon door een blessure niet in actie komen in de eindstrijd. Daardoor stonden er maar zeven sprinters aan de start van de 100 meter.

Martina, die twee jaar geleden goud pakte in Amsterdam, loopt deze EK ook nog de 200 meter en hij sluit het toernooi af met de 4x100 meter.

Sintnicolaas trekt zich terug op tienkamp

Eerder op dinsdag moest Sintnicolaas zijn tienkamp na vier onderdelen. De Nederlander, die in 2010 EK-zilver pakte, heeft te veel last van zijn enkel.

De 31-jarige Sintnicolaas was in het Olympiastadion bezig aan een zwakke meerkamp. Na de ochtendsessie stond hij teleurstellend veertiende en daarmee was hij al kansloos voor een medaille. Bij het verspringen, het eerste onderdeel van de avondsessie, ging het niet beter, waardoor hij naar de 21e plek zakte.

"Het is de enkel die in 2009 voor het eerst opspeelde bij de WK in ditzelfde stadion. Ook toen kon ik de tienkamp niet afmaken", baalde Sintnicolaas na afloop. "Het is sindsdien een zwakke plek. Ik laat er altijd een pijnstillende injectie in zetten, maar dat hielp dit keer niet. Het deed verschrikkelijk veel pijn bij het afzetten."

Vorig jaar op de WK in Londen moest Sintnicolaas, de houder van het Nederlands record (8.539 punten), ook al de strijd staken. Hij stopte toen na zeven onderdelen vanwege een hamstringblessure.

Met Pieter Braun heeft Nederland nog een Nederlandse troef over op de meerkamp in Berlijn. De 25-jarige Brabander stond na de ochtendsessie elfde en is na vijf onderdelen de nummer acht van het klassement. De meerkamp duurt in totaal twee dagen. Woensdag staan de laatste vijf onderdelen op het programma.

De Haan in achterhoede op 10 kilometer

Op de 10.000 meter kon Benjamin de Haan dinsdagavond niet verrassen. De 25-jarige Nederlander, die geboren werd in San Francisco, liep een tijd van 29.38,31 en daarmee eindigde hij als 22e van de in totaal 32 atleten. De Fransman Morad Amdouni won in 28.11,22. Het persoonlijk record van De Haan is 28.44,84 en liep hij eerder dit jaar.

Ook voor Femke Pluijm werd het niet de avond waarop ze gehoopt had. De polsstokhoogspringster kwam in de kwalificatie tot 4,20 meter en dat was niet genoeg voor een finaleplaats. Twee jaar geleden in Amsterdam haalde de Zuid-Hollandse wel de eindstrijd van de EK en toen werd ze zesde.