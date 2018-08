Schippers en Martina naar finale 100 meter op EK in Berlijn

Schippers liep 11,05 en Samuel finishte achter haar als tweede in 11,10. De finale van de 100 meter van de vrouwen is dinsdagavond om 21.30 uur en de mannen gaan om 21.50 uur van start.

Schippers had ook geen superstart, maar haar versnelling in het tweede deel was prima. "Zeker het tweede stuk was erg goed. Ik miste heel wat in het begin en moest van ver komen", zei Schippers bij de NOS. "Nu schakelen naar de finale."

Over het hele veld waren er in de halve finales twee vrouwen sneller dan Schippers. De Britse Dina Asher-Smith maakte in de eerste halve finale indruk met een tijd van 10,93 en de Duitse Gina Lückenkemper kwam in dezelfde race tot 10.98.

De 11,10 van Samuel betekende een persoonlijk record voor de 26-jarige Amsterdamse. Haar vorige toptijd (11,12) liep ze in 2014. De twee andere Nederlandse vrouwen, Marije van Hunestijn (11,49) en Naomi Sedney (11,42), werden uitgeschakeld in de halve finales.

Schippers niet de favoriet

De 26-jarige Schippers jaagt in Berlijn op haar derde Europese titel op rij op de kortste sprintafstand. Op basis van haar tijden dit jaar is ze niet de favoriet voor het goud. Het persoonlijk record van de Nederlandse is 10,81, maar in 2018 was ze niet sneller dan 11,01.

Asher-Smith liep dit jaar al drie keer eerder onder de elf seconden, met als hoogtepunt 10,92. Ook de Zwitserse Mujinga Kambundji heeft een snellere seizoenstijd (10,95) genoteerd.

Schippers loopt later dit EK ook nog de 200 meter, de afstand waarop ze regerend wereldkampioen is. Ook komt ze met de Nederlandse estafetteploeg in actie op de 4x100 meter.

Martina derde in zijn halve finale

Bij de halve finales 100 meter van de mannen liep Martina 10,18 en dat was zijn beste tijd van dit seizoen. De Nederlandse titelverdediger werd daarmee derde in zijn eindstrijd en ging als een van de twee tijdsnelsten door.

Martina lijkt daarmee niet snel genoeg voor een medaille, maar hij ziet zelf nog volop kans. "Op de EK van 2016 in Amsterdam was ik ook niet de favoriet, maar heb ik het wel gedaan. Nu moet ik het weer doen’’, zei hij direct na de race tegen de NOS.

"Dit is een belangrijk toernooi, dus als ik de kans krijg, grijp ik die met twee handen en benen aan. Zo doe ik dat op een kampioenschap."

Voor de andere twee Nederlanders viel het doek. Christopher Garia (10,31) en Hensley Paulina (10,38) waren lang niet snel genoeg voor een plek in de eindstrijd. De Fransman Jimmy Vicaut was met 9,97 de enige atleet die onder de tien seconden dook. De Brit Zharnel Hughes liep 10,01 en de Turk Jak Ali Harvey 10,09.

Net als Schippers loopt Martina dit EK ook nog de 200 meter en hij sluit het toernooi af met de 4x100 meter.