Heemskerk overtuigend naar EK-finale 100 meter vrij

De dertigjarige Heemskerk klokte in haar halve finale een tijd van 53,35 en dat was genoeg om de eindstrijd te bereiken. De Zweedse Sarah Sjöström tikte voor Heemskerk aan in 52,67 en ging als snelste verder.

Pernille Blume werd zeer verrassend uitgeschakeld. De Deense, regerend olympisch kampioen op de 50 vrij, klokte een tijd van 54,71 en eindigde in haar halve finale op de teleurstellende zesde plek.

Ook Ranomi Kromowidjojo zou aanvankelijk starten op de 100 meter vrije slag. De olympisch kampioen van 2012 ziet door de moordende concurrentie echter geen kans op een medaille en trok zich eerder op dinsdag terug.

Mede door de uitschakeling van Blume en de afmelding van Kromowidjojo is wereldrecordhouder Sjöström de absolute favoriet voor het goud op de 100 meter vrij.

Heemskerk, die in Glasgow al zilver pakte op de 4x100 meter en de 200 meter vrij, pakte twee jaar geleden in Londen brons op het koninginnennummer.

Elzerman naar finale 50 schoolslag

Ties Elzerman bereikte in Glasgow de finale van de 50 meter schoolslag. De houder van het Nederlands record klokte overall de zesde tijd (27,15) en dat was genoeg om de eindstrijd van woensdagavond te bereiken.

Voor Arno Kamminga was er geen plek in de finale. De 22-jarige Katwijker zwom naar een tijd van 27,72 en eindigde daarmee op de laatste plek in zijn heat.

Alleen de Griek Ioannis Karpouzlis en de Kroaat Nikola Obrovac waren in de halve finales langzamer dan Kamminga, de houder van het Nederlands record op de 100 en 200 meter schoolslag.

Korstanje grijpt naast medailles

Korstanje belandde buiten het podium op de 50 vlinderslag. De negentienjarige Nederlander tikte aan in 23,38 en evenaarde daarmee het Nederlands record dat hij maandag in de halve finales had neergezet.

Het goud ging naar wereldrecordhouder Andriy Govorov uit Oekraïne, die net als de Brit Benjamin Proud (zilver) en de Rus Oleg Kostin (brons) onder de 23 seconden dook.

Korstanje komt woensdag ook nog in actie in de series en mogelijk de halve finales van de 50 meter vrije slag. De eindstrijd van dat nummer staat donderdag op het programma.

Kira Toussaint kon niet voor een stunt zorgen op de 100 meter rugslag. De 24-jarige Amstelveense tikte als laatste aan in 1.00,14. De Russin Anastasiia Fesikova veroverde het goud in 59,19.

Toussaint pakte afgelopen vrijdag nog zilver met de estafettezwemsters op de 4x100 meter vrij en stelde zo de eerste Europese medaille uit haar loopbaan veilig.