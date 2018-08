Van der Poel stapt af in EK-wedstrijd mountainbike

Van der Poel nam na 11 kilometer koers de 24e plaats in toen hij zijn fiets aan de kant zette. Het is nog niet bekend waarom de Nederlands kampioen mountainbike, die in Glasgow voor een podiumplek ging, precies is afgestapt.

Lars Forster kroonde zich tot Europees kampioen. De Zwitser reed de hele wedstrijd vooraan en ontdeed zich in de slotfase van de Italiaan Luca Braidot (zilver). De Spanjaard Valero Serrano pakte het brons.

Michiel van der Heijden, de andere Nederlandse troef op het EK mountainbike, finishte als 25e.

Met zijn uitvalbeurt komt er voor Van der Poel overigens nog geen einde aan de EK wielrennen in Schotland, want zondag staat hij aan de start van de wedstrijd op de weg. Ook op dat onderdeel is de Brabander Nederlands kampioen.

Van der Poel behoort ook al een paar jaar tot de wereldtop in het veldrijden. Hij veroverde bij zijn WK-debuut tussen de senioren in 2015 direct de wereldtitel en pakte dit jaar voor de vierde keer in zijn loopbaan de nationale titel.

Tauber zesde bij vrouwen

Bij de vrouwen greep Nederland naast het eremetaal op de mountainbike. Anne Tauber eindigde als zesde met een ruime achterstand op de Zwitserse winnares Jolanda Neff.

De Française Pauline Ferrand-Prevot kwam als tweede over de finish en de Belgische Githa Michiels pakte het brons.

Anne Terpstra zat aanvankelijk ook in de Nederlandse selectie voor het EK mountainbike, maar de Nederlands kampioen ging niet van start vanwege een enkelblessure.