Kogelstootster Boekelman mist EK-finale, meerkampers in middenmoot

Boekelman kwam in drie pogingen niet verder dan 16,90 meter en werd daarmee veertiende. De eerste twaalf gingen door naar de finale op donderdag. Regerend Europees kampioene Christina Schwanitz kwam het verst in de kwalificaties met 18,83.

De uitschakeling is een enorme teleurstelling voor Boekelman, die dit seizoen bij wedstrijden bijna altijd verder stootte dan 18 meter. Haar persoonlijk record staat op 18,66 meter. "Ik kan nog steeds niet geloven dat ik eruit lig", baalde ze. "Ik begrijp ook niet hoe dit heeft kunnen gebeuren. Dit was zo slecht."

Vorig jaar haalde Boekelman wel de finale bij de WK in Londen, dat een veel sterker deelnemersveld kende. Ze werd daar elfde en op de EK twee jaar geleden in Amsterdam eindigde de Dordtse als achtste.

"Het is zo zonde dat dit resultaat daar nu op volgt. Dingen gebeuren met een reden, daar geloof ik in. Maar welke reden het hier was, is mij een raadsel. Ik neem het maar mee als een les."

Cadée stelt teleur op discus

Op de 400 meter horden kwam Anna Sjoukje Runia dinsdag niet door de series. De 23-jarige EK-debutante, die een persoonlijk record heeft van 57,04, liep 57,76 en werd daarmee zesde in haar heat.

Ook voor Sanne Wolters-Verstegen is de EK al voorbij. De 31-jarige Rotterdamse liep op de 800 meter haar snelste seizoenstijd (2.02,72), maar dat was niet genoeg voor een plek in de halve finales. Ze eindigde als vijfde in haar heat.

Bij de mannen werd Noah Schutte in 8.45,81 elfde in zijn heat op de 3.000 meter steeplechase. Hij bleef daarmee ver verwijderd van plaatsing voor de finale.

Ook discuswerper Erik Cadée kwam niet in de buurt van een plek in de eindstrijd. In zijn eerste poging in de kwalificatie wierp hij 57,97 en zijn twee worpen daarna werden ongeldig verklaard. De 34-jarige routinier werd 22e, terwijl hij bij de eerste twaalf had moeten eindigen om door te gaan.

Wereldkampioen uitgeschakeld op tienkamp

Braun is na drie onderdelen op de tienkamp de beste Nederlander op de elfde plaats en Sintnicolaas, die in 2010 EK-zilver pakte, staat veertiende. Met 2471 punten heeft Braun al 200 punten achterstand op de Noorse leider Martin Roe (2673).

De Brabander begon slecht in 11,33 op de 100 meter, herstelde zich redelijk met 7,52 bij het verspringen, maar leverde weer in bij het kogelstoten met 14,22.

Sintnicolaas komt tot dusver niet in de buurt van zijn beste prestaties. De 100 meter ging in 11,04, met verspringen noteerde de 31-jarige Apeldoorner 7,13 en de kogel stootte hij naar 14,06.

De tienkamp gaat dinsdagavond verder met hoogspringen en de 400 meter. Dat gebeurt zonder de torenhoge favoriet voor het goud, wereldkampioen Kevin Mayer. De Fransman schakelde zichzelf uit met drie ongeldige pogingen bij het verspringen.

Het is dinsdag de tweede dag van de EK atletiek, die nog tot en met zondag duurt. Dinsdagavond kunnen Dafne Schippers en Churandy Martina de eerste medailles voor Nederland veroveren. Beiden verdedigen hun titel op de 100 meter. Jamile Samuel is een outsider voor een plak op de kortste sprintafstand.