Heemskerk bij EK als vierde naar halve finales op 100 meter vrij

Heemskerk kwam in de vijfde van zes heats in actie en tikte aan in 53,96, achter Pernille Blume. De Deense was bijna een seconde sneller: 52,97.

In de overige heats waren verder alleen de Zweedse Sarah Sjöström, die samen met Blume topfavoriet is en 53,45 klokte, en de Française Charlotte Bonnet (53,90) sneller dan Heemskerk.

Kim Busch overleefde de series niet. Ze zwom in de vierde heat en eindigde daar als achtste in 55,45. Overall was dat goed voor de 21e tijd. Busch is daarmee nog wel reserve.

Kromowidjojo meldt zich af

Drievoudig olympisch kampioen Ranomi Kromowidjojo meldde zich vlak voor de start van de series af voor het koningsnummer. Bondscoach Marcel Wouda dicht haar op andere nummers meer kans op een medaille toe.

Door de afwezigheid van Kromowidjojo geldt Heemskerk als enige Nederlandse medaillekandidaat op de 100 vrij. De Roelofarendsveense veroverde maandag knap zilver op de 200 meter vrije slag.

De halve finales van de 100 vrij staan dinsdagavond vanaf 18.11 uur Nederlandse tijd op het programma in Glasgow. De finale van de 100 vrij is woensdagavond.

Estafetteploeg naar finale 4x200 meter vrij

Robin Neumann, Esmee Vermeulen, Loulou Vos en Marjolein Delno zetten in de series van de 4x200 meter vrije slag met 8.05,83 de achtste tijd neer, precies genoeg voor een plek in de eindstrijd.

Rusland bleef als enige land onder de grens van acht minuten, gevolgd door Groot-Brittannië en Duitsland. De finale is dinsdagavond om 18.49 uur.

Op de 50 meter schoolslag voor mannen kwam zowel Elzerman als Kamminga de series door. Elzerman tikte in heat 5 als tweede aan in 27,16, waarmee hij in de totaalstand als vijfde eindigde.

Kamminga zwom in de vierde heat 27,71, goed voor de vijfde plek en de zestiende tijd overall. De Britse topzwemmer Adam Peaty was in 26,50 de snelste van allemaal.

De halve finales van de 50 meter schoolslag staan net als de halve eindstrijd van de 100 vrij dinsdagavond op het programma.