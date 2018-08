EK-programma 8 augustus: Kans op goud bij tijdrit, Heemskerk zwemt finale

Na de wegwedstrijd voor vrouwen, waar Nederland ondanks een sterke ploeg naast goud greep, is het bij de EK wielrennen nu de beurt aan zowel de vrouwen als mannen bij de tijdrit. Ellen van Dijk verdedigt haar titel en ook Anna van der Breggen, de nummer drie van vorig jaar, komt in actie.

In de straten van Glasgow komen bij de mannen Jos van Emden en Dylan van Baarle in actie. Van Emden, die vorig jaar een tijdrit in de Giro d'Italia won, lijkt namens Nederland de grootste kanshebber op een medaille.

Bij de EK atletiek gaat Susan Krumins voor een medaille op de 10.000 meter, nadat ze vorig jaar op de WK in Londen vijfde werd. Verder draait het in Berlijn vooral om Churandy Martina, die in de halve finales van 200 meter in actie komt. Twee jaar geleden leek hij op deze afstand EK-goud te pakken, ware het niet dat hij gediskwalificeerd werd omdat hij op de lijn stapte.

Bij het zwemmen kan Femke Heemskerk haar derde EK-medaille veroveren in Glasgow. De dertigjarige Zuid-Hollandse, die eerder zilver pakte op de 4x100 meter vrije slag én de 200 vrij, zwemt de finale van de 100 meter vrij.

Het behalen van een podiumplek zou een knappe prestatie zijn voor Heemskerk, die in ieder geval geen concurrentie heeft van haar landgenote Ranomi Kromowidjojo. De Groningse besloot zich in overleg met coach Marcel Wouda terug te trekken voor de 100 vrij.

Woensdag is het ook eindelijk de beurt aan de openwaterzwemmers. Sharon van Rouwendaal hoopt het podium te bereiken op de 5 kilometer. In 2014 pakte ze al eens EK-zilver op dat nummer en bij de WK van vorig jaar eindigde ze als vierde. Bij de mannen wordt Nederland op de 5 kilometer vertegenwoordigd door Pepijn Smits.

EK-programma wielrennen

10.00 uur: Tijdrit vrouwen (Anna van der Breggen en Ellen van Dijk)

14.00 uur: Tijdrit mannen (Dylan van Baarle en Jos van Emden)

EK-programma atletiek

9.35 uur: 110 meter horden meerkamp mannen (Pieter Braun)

10.20 uur/11.40 uur: Discuswerpen meerkamp mannen (Pieter Braun)

10.50 uur: Series 200 meter mannen (Taymir Burnet en Solomon Bockarie)

11.30 uur: Series 400 meter vrouwen (Laura de Witte)

12.15 uur/13.15 uur: Polsstokhoogspringen meerkamp mannen (Pieter Braun)

17.50 uur/19.00 uur Speerwerpen meerkamp mannen (Pieter Braun)

19.30 uur: Halve finales 400 meter mannen (Liemarvin Bonevacia)

20.15 uur: Halve finales 200 meter mannen (Churandy Martina en mogelijk Taymir Burnet en Solomon Bockarie)

20.40 uur: Finale 10.000 meter vrouwen (Susan Krumins en Jip Vastenburg)

21.35 uur: 1500 meter meerkamp mannen (Pieter Braun)