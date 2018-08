Kromowidjojo vanwege beperkte medaillekans toch niet op 100 vrij bij EK

"Het is een beslissing gebaseerd op kansberekening", zegt Wouda tegen de NOS. "We denken met zijn allen dat Ranomi geen kans heeft op een medaille op de 100 meter vrij, maar later deze week wel kans heeft op de 50 vlinder en de 4x100 vrij estafette gemengd. We gaan ervoor om onze kansen te maximaliseren."

Kromowidjojo wilde zelf wel van start gaan op de 100 meter. "Toch hebben we besloten dat we ons beter op de andere nummers kunnen richten. We hadden vooraf ook afgesproken dat we per dag zouden bekijken hoe het in het programma zou uitkomen", aldus Wouda.

De 26-jarige Kromowidjojo zou dinsdagochtend in de zesde en laatste heat om een halvefinaleticket strijden op de afstand waarop ze in 2012 olympisch kampioen werd.

Ook pakte de Groningse twee keer WK-brons op het koningsnummer. Twee jaar geleden veroverde ze bij de EK in Londen zilver achter topfavoriet Sarah Sjöström.

Eerder dit EK slaagde Kromowidjojo er niet in om haar titel op de 50 meter vrije slag te prolongeren, maar de concurrentie was erg groot. Ze eindigde als derde achter de snelle Sjöström en de Deense Pernille Blume. Met de estafetteploeg haalde de drievoudig olympisch kampioen bovendien zilver op de 4x100 meter vrij. Na afloop van die race was ze ontevreden over haar optreden.

'Nadenken waarom ze niet in beste vorm is'

Wouda geeft toe dat er werk aan de winkel is voor Kromowidjojo. "Sjöström, Blume en Charlotte Bonnet staan op dit moment wel echt even een treetje hoger, dat is de harde constatering en daar moeten we mee aan de slag. Voor de korte termijn betekent dat kijken waar je kansen liggen", zegt hij.

"We gaan er zeker ook over nadenken waarom Ranomi niet in haar beste vorm is. Maar we zitten nu nog midden in het toernooi en proberen er eerst nog alles uit te halen.''

Kromowidjojo kwam maandag met de gemengde estafetteploeg nog in actie op de 4x100 meter wisselslag. Nederland eindigde op dat onderdeel met een vierde plek net buiten de medailles.

In de series van de 100 vrij plaatste Femke Heemskerk, bij afwezigheid van Kromowidjojo de enige Nederlandse medaillekandidaat, zich dinsdagochtend als vierde voor de halve finales. Kim Busch redde het niet. De halve eindstrijd volgt dinsdagavond en de finale is woensdagavond.