Meerkampster Vetter denkt dat titelprolongatie op EK vrijwel onmogelijk is

"Thiam kan drie fouten en een koprol maken en dan nog pakt ze goud", zegt Vetter over de regerend olympisch en wereldkampioen. "Ze is een klasse apart. En de rest heeft ook niet stilgestaan. Dit is een EK, maar qua niveau wordt het een WK."

Twee jaar geleden, op de EK in Amsterdam, deed Thiam niet mee toen Vetter Europa verraste door goud te pakken in het Olympisch Stadion in haar geboorteplaats. Op het toernooi, dat in de schaduw stond van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro een maand later, pakte ze 6.626 punten.

"Ik denk dat ik met dat puntenaantal nu niet eens het podium haal, zo hoog is het niveau", vertelt Vetter, die op de Spelen tiende werd. "Ik ga ook niet zeggen dat ik een medaille wil. Als ik mijn persoonlijk record verbeter en ik vierde word, dan moet ik gewoon tevreden zijn."

Vetter na haar EK-titel in 2016

'Het plezier was weg'

Het wordt voor Vetter zelfs gek om donderdag, op de eerste dag van de zevenkamp, te worden aangekondigd als de regerend Europees kampioen. "Eerlijk gezegd vind ik het niet eens leuk. Ik wil weer dat jonge meisje zijn van twee jaar geleden in Amsterdam, zonder druk."

"Ik kwam daar en dacht: als het niet goed gaat, dan stap ik uit. De Spelen zijn belangrijker. Maar het ging onwijs goed en het werd goud."

Op de WK vorig jaar in Londen zette Vetter haar stormachtige ontwikkeling door en pakte ze brons. "Na het EK-goud dacht ik: shit, misschien gebeurt dit nooit meer. Maar toen ging het op de WK weer goed en dacht ik: dit wil ik elk jaar."

"En daar trainde ik knetterhard voor, terwijl ik vergat dat ik aan atletiek doe omdat ik het simpelweg leuk vind. Ik zat maar met het winnen van medailles in mijn hoofd. De lat ging steeds hoger en dat was niet goed. Het plezier was even weg, omdat ik mezelf te veel druk oplegde."

Vetter met brons op de WK 2017 in Londen

'De tijd van moeten is voorbij'

Inmiddels is dat plezier terug. Vetter geniet weer van de meerkamp, al heeft dat ook tot gevolg dat ze geen concrete doelstelling wil uitspreken voor dit EK.

"Eerst moest ik beter zijn dan in Londen, maar de tijd van moeten is voorbij. Daar word ik niet gelukkig van. Ik zeg nu: het zou heel tof zijn als ik beter ben dan vorig jaar. En dan zie ik wel of het genoeg is voor een medaille."

De zevenkamp met Vetter gaat donderdag van start in het Olympia Stadion met de 100 meter, hoogspringen, kogelstoten en de 200 meter. Vrijdag staan de laatste drie onderdelen op het programma: verspringen, speerwerpen en de 800 meter.