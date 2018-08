Heemskerk berust in mislopen goud op 200 vrij na 'goede race'

De dertigjarige Heemskerk klokte in de halve finales in Glasgow nog de snelste tijd, maar moest in de eindstrijd haar meerdere erkennen in de Française Charlotte Bonnet (1.54,95 om 1.56,72).

"Charlotte heeft het gewoon heel goed gedaan, want 1.54,95 is echt een fantastische tijd", erkende Heemskerk na haar zilveren race in gesprek met de NOS.

"Ik wist van tevoren al dat het tussen Charlotte en mij zou gaan, maar die Russen komen ook altijd als een duveltje uit het doosje. Het ging dus precies zoals ik had verwacht."

Heemskerk tikte een fractie eerder aan dan Anastasia Guzhenkova en verwees de Russin daardoor naar de derde plek. Twee jaar geleden in Londen pakte de Nederlandse ook al zilver, maar ze kan leven met het feit dat ze opnieuw naast het goud grijpt.

"Ik denk dat ik gewoon een goede race heb gezwommen", zei Heemskerk. "Twee jaar geleden verloor ik op vier honderdsten het goud en nu win ik op een paar honderdsten het zilver. Zo'n finale is altijd anders, ik ben in ieder geval blij dat ik een goed raceplan heb uitgevoerd."

Heemskerk geniet van zwemmen finale

Het überhaupt zwemmen van de finale op de 200 vrij zorgde al voor de nodige voldoening bij Heemskerk, die nog niet weet of ze door wil gaan tot en met de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

"Het was om mooi om bij de opkomst langs die vlammen te gaan en het publiek helemaal gek te zien. Ik heb al vaak finales gezwommen, maar wie weet hoe vaak ik dit nog mee mag maken."

Heemskerk krijgt deze week een nieuwe kans op haar eerste individuele Europese titel. Ze zwemt dinsdag de series en mogelijk ook de halve finales van de 100 meter vrije slag. Woensdagavond is de finale van dat nummer.