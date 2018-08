Hockeysters onthaald op Schiphol na prolongeren wereldtitel

De hockeysters kroonden zich zondag voor de elfde keer in de historie tot wereldkampioen door Ierland in de finale met liefst 6-0 te verslaan.

De ploeg van Annan was in de groepsfase ook al veel te sterk voor Zuid-Korea (7-0), China (7-1) en Italië (12-1). In de knock-outfase werd afgerekend met Engeland (2-0) en Australië (winst na shoot-outs).

De Nederlandse hockeysters stonden voor de zesde keer op rij in de WK-finale en ontbraken slechts drie keer in de eindstrijd. Vier jaar geleden grepen de vrouwen de wereldtitel in Den Haag.