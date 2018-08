Martina voelt dat hij na moeilijke periode EK-vorm te pakken heeft

"Er ligt een moeilijke periode achter me, maar de EK-vorm is er nu wel", aldus Martina, wiens vader twee weken geleden overleed. "Op de trainingen gaat het beter en de tijden worden ook steeds beter."

Martina finishte in zijn serie in 10,24 seconden en was daarmee al bijna sneller dan zijn beste tijd (10,20) van 2018. En dat terwijl hij verre van voluit ging in het Olympia Stadion. "Het was starten zoals ik dat de afgelopen weken getraind heb. Na 60 meter kon ik al om me heen kijken en gecontroleerd naar de finish lopen."

Het was voor Martina wel apart dat hij de series moest lopen. De geboren Antilliaan is regerend Europees kampioen op de 100 meter, maar omdat hij dit jaar nog geen absolute toptijd liep, behoorde hij niet tot de atleten die vrijstelling kregen en automatisch door zijn naar de halve finales.

"Maar dat vind ik helemaal niet erg", vertelde Martina. "Ik vind het zelfs perfect. In de series kan ik lekker loskomen, vervolgens gaat het in de halve finale beter en dan ben ik top in de finale. Ik ben er dan echt klaar voor."

'Alleen dit is bijzonder'

Dat hij in Berlijn als titelverdediger start, ziet Martina overigens niet als iets bijzonders. "Alleen dit is bijzonder", zei hij terwijl hij naar zijn startnummer wees. Als titelverdediger staat zijn naam daarop in een gouden blok. "Verder is er geen verschil. Ik moet me hier bewijzen als ieder ander. Hopelijk doe ik dat morgen."

De halve finales van de 100 meter beginnen dinsdag om 19.25 uur en de finale is om 21.50 uur. Naast Martina wisten Christopher Garia (10,35) en Hensley Paulina (10,34) zich dinsdag te plaatsen voor de halve finales. De vierde Nederlander, Joris van Gool (10,52), kwam niet door de series.

Later dit EK loopt Martina ook nog de 200 meter en dat is normaal gesproken zijn beste afstand. Ook komt hij met de Nederlandse ploeg in actie op de 4x100 meter.