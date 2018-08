Heemskerk verovert EK-zilver op 200 meter vrije slag

De dertigjarige Heemskerk klokte een tijd van 1.56,72 en moest daarmee haar grootste concurrente Charlotte Bonnet voor zich dulden op het podium. De Française pakte het goud in 1.54,95.

Het brons ging naar de Russin Anastasia Guzhenkova, die maar net iets later aantikte dan Heemskerk (1.56,77).

Voor Heemskerk, die twee jaar geleden in Londen ook zilver pakte op de 200 meter vrij, is het haar tweede medaille op de EK in Glasgow. Afgelopen vrijdag won de Zuid-Hollandse met de estafettezwemsters al zilver op de 4x100 meter vrije slag.

Heemskerk heeft in Schotland nog een kans om voor het eerst in haar loopbaan EK-goud te veroveren op een individuele afstand.

De houdster van het Nederlands langebaanrecord op de 100 en 200 meter vrij komt nog in actie op de 100 meter vrij. Van dat onderdeel staan dinsdag de series en de halve eindstrijd op het programma. De finale is woensdagavond.

Gemengde estafetteploeg belandt net naast podium

De gemengde estafetteploeg slaagde er niet in een medaille te pakken op de 4x100 meter wisselslag. Ranomi Kromowidjojo, Kira Toussaint, Joeri Verlinden en Arno Kamminga klokten een tijd van 3.45,57 en eindigden als vierde.

De zwemmers van Groot-Brittannië veroverden het goud (3.40,18) en het zilver ging naar Rusland. Italië tikte een kleine seconde eerder aan dan Nederland en verzekerde zich van een bronzen medaille.

Op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio is het estafettenummer voor het eerst in het programma opgenomen.

Kamminga zwom vlak voor de eindstrijd op de 4x100 meter wisselslag nog de finale van de 200 meter schoolslag. De 22-jarige Nederlander lag een groot deel van de race vooraan, maar tikte uiteindelijk als zevende aan in 2.09,87.

De Rus Anton Chupkov veroverde het goud met een tijd van 2.06,80. De Brit James Wilby was een kleine twee seconden langzamer en pakte het zilver, terwijl de Italiaan Luca Pizzini genoegen moest nemen met brons.

Korstanje

Nyls Korstanje bereikte de finale op de 50 meter vlinderslag. De negentienjarige Nederlander scherpte opnieuw het Nederlands record aan.

Korstanje tikte aan in 23,38 en verbeterde daarmee de nationale toptijd die hij eerder op maandag nog had neergezet in de series (23,40).

Mathys Goosen klokte in zijn halve finale een tijd van 23,54 en dat was niet genoeg om een plek te bemachtigen in de eindstrijd, die dinsdagavond op het programma staat.

De Oekraïner Andriy Govorov noteerde de snelste tijd in de halve finales door als enige zwemmer onder de 23 seconden te duiken.

Toussaint

Toussaint plaatste zich voor de finale van de 100 meter rugslag. De 24-jarige Amstelveense eindigde in haar race als derde, waar een plaats bij de snelste twee was vereist om rechtstreeks tot de finale te worden toegelaten.

Haar tijd van 1.00,02 minuut was echter precies voldoende om als langzaamste van de vier tijdsnelsten aan de eindstrijd te worden toegevoegd.

Tessa Vermeulen kwam niet in de buurt van een plek in de finale. De twintigjarige Zaandamse was met haar tijd van 1.00,98 zelfs langzamer dan in de series. Zij eindigde als achtste in haar race. De finale van de 100 meter rugslag staat dinsdag op het programma.

Kyle Stolk en Maarten Brzoskowski slaagden er niet in de finale te bereiken op de 200 meter vrije slag.

Brzoskowski tikte aan in 1.49,33 en was daarmee de traagste zwemmer in de halve eindstrijd. Stolk deed het met 1.48,63 iets beter, maar zijn tijd was eveneens niet goed genoeg om de finale te bereiken.