Titelverdediger Martina eenvoudig naar halve finales 100 meter op EK

De 34-jarige Martina won in het Olympisch Stadion zijn heat in 10,24 seconden en gaat daardoor automatisch verder. Hij liet de Slowaak Ján Volko achter zich, die met 10,32 eveneens door mag op het toernooi.

Garia moest in de derde heat alleen de Zwitser Alex Wilson voorlaten. Die kwam in 10,32 over de meet. Garia moest met 10,35 genoegen nemen met plek twee, maar dat was eveneens voldoende voor de halve finales.

Hensley Paulina haalde op basis van zijn tijd de halve eindstrijd. Hij kwam in 10,34 als derde over de meet. Joris van Gool eindigde met 10,52 als vijfde in zijn heat en kan een plek in de halve eindstrijd vergeten. De halve finales én de finale zijn op dinsdag.

Geen voorkeursbehandeling voor Martina

Martina kreeg als Europees kampioen van 2016 (Amsterdam) geen voorkeursbehandeling. Alleen de top twaalf van de Europese ranglijst van dit jaar mocht de series overslaan en zal meteen uitkomen in de halve finales.

Martina behoorde met zijn beste seizoenstijd van 10,20 niet tot dat selecte groepje. Dat gold eveneens voor de andere drie Nederlandse atleten.

Nick Smidt wist zich op de 400 meter horden niet te plaatsen voor de halve finales. De 21-jarige Drent kwam in de series tot een tijd van 50,96 seconden, waarmee hij slechts als vijfde eindigde.

In Berlijn verschijnen maandag ook kogelslingeraar Denzel Comenentia en spinters Naomi Sedney en Marije van Hunenstijn in het stadion. Die laatste twee komen uit op de series van de 100 meter. Dafne Schippers en Jamile Samuel mogen die overslaan.