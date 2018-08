Martina naar halve finale 100 meter EK, kogelslingeraar Comenentia eruit

De 34-jarige Martina won in het Olympisch Stadion zijn heat in 10,24 seconden en gaat daardoor automatisch verder. Hij liet de Slowaak Ján Volko achter zich, die met 10,32 eveneens door mag op het toernooi.

Garia moest in de derde heat alleen de Zwitser Alex Wilson voorlaten. Die kwam in 10,32 over de meet. Garia moest met 10,35 genoegen nemen met plek twee, maar dat was eveneens voldoende voor de halve finales.

Hensley Paulina haalde op basis van zijn tijd de halve eindstrijd. Hij kwam in 10,34 als derde over de meet. Joris van Gool eindigde met 10,52 als vijfde in zijn heat en kan een plek in de halve eindstrijd vergeten. De halve finales én de finale zijn op dinsdag.

Martina kreeg als Europees kampioen van 2016 (Amsterdam) geen voorkeursbehandeling. Alleen de top twaalf van de Europese ranglijst van dit jaar mocht de series overslaan en zal meteen uitkomen in de halve finales.

Martina behoorde met zijn beste seizoenstijd van 10,20 niet tot dat selecte groepje. Dat gold eveneens voor de andere drie Nederlandse atleten.

Comenentia mist finale op ruim drie meter

De 22-jarige Comenentia had zich als eerste Nederlandse kogelslingeraar sinds 1946 voor de finale van een EK kunnen plaatsen. Hans Houtzager eindigde in dat jaar als vijfde.

De Nederlands recordhouder (76,41 meter) had zich met een worp van 76 meter rechtstreeks toegang kunnen verschaffen, maar dat redde hij bij lange na niet.

In drie pogingen kwam Comenentia tot een afstand van 70,70 meter, waardoor hij in zijn groep als tiende eindigde. Hij had ruim drie meter verder moeten gooien voor een plek bij de beste twaalf.

Nick Smidt wist zich op de 400 meter horden niet te plaatsen voor de halve finales. De 21-jarige Drent kwam in de series tot een tijd van 50,96 seconden, waarmee hij slechts als vijfde eindigde.

Sedney en Van Hunenstijn door

Spinters Naomi Sedney en Marije van Hunenstijn plaatsten zich maandag voor de halve finales op de 100 meter. Zij voegen zich bij Dafne Schippers en Jamile Samuel die de heats mochten overslaan op basis van hun tijden van eerder dit seizoen.

Beide vrouwen eindigden in hun serie als derde, wat precies voldoende was om mee te mogen naar de volgende ronde. Sedney kwam tot een tijd van 11,45 seconden, Van Hunenstijn was net iets langzamer: 11,48.

Net als bij de mannen zijn de halve finales en de finale van de 100 meter op dinsdag. Schippers verdedigt haar titel, maar door haar matige vorm de laatste maanden is ze niet de topfavoriet. De Britse Britse Dina Asher-Smith klokte snellere tijden.