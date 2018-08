Baanwielrenner Hoogland Europees kampioen op sprint

Hoogland won in de Emirates Arena beide heats van de Duitser. Hij verraste zijn opponent in de eerste heat met een slimme inhaalactie en hield Bötticher eenvoudig van zich af.

In de tweede heat ging Hoogland van kop af aan. Bötticher kwam nog wel in de buurt, maar had niet de macht om de Nederlander te passeren.

Eerder op maandag was Hoogland in de halve eindstrijd landgenoot Harrie Lavreysen de baas. Die mocht vervolgens op voor de strijd om brons. Daarin is de Brit Jack Carlin zijn tegenstander.