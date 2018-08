EK-titel baanwielrenner Hoogland op sprint, Wild sterkste op omnium

Hoogland won in de Emirates Arena beide heats van de Duitser. Hij verraste zijn opponent in de eerste heat met een slimme inhaalactie en hield Bötticher daarna eenvoudig van zich af.

In de tweede heat ging Hoogland van kop af aan. Bötticher kwam nog wel in de buurt, maar had niet de macht om de Nederlander te passeren.

Het is de tweede individuele Europese titel voor Hoogland op de sprint. In 2015, het jaar van zijn doorbraak, werd hij ook Europees kampioen op dat onderdeel.

Eerder op maandag was Hoogland in de halve eindstrijd landgenoot Harrie Lavreysen (21) de baas. Die rekende in de strijd om brons met 2-1 af met de Brit Jack Carlin.

Lavreysen wist in de halve finale tegen Hoogland de eerste serie nog te winnen, maar Hoogland kwam sterk terug. Beide mannen pakten vrijdag op de openingsdag al het goud op de teamsprint.

Wereldkampioen Wild maakt favorietenrol waar

De 35-jarige Wild was als regerend wereldkampioene al de grote favoriet voor het omnium. Ze rekende op de baan in Glasgow af met de Britse Katie Archibald, die tweede werd. Letizia Paternoster uit Italië eindigde als derde.

Wild begon het omnium met een overwinning op de scratch, het onderdeel waar ze eerder dit toernooi al de titel op greep. Ze eindigde vervolgens als vierde op de temporace.

Op het derde onderdeel, de afvalkoers, eindigde Wild als tweede achter haar concurrente Archibald. De Zwolse ging daardoor het slotonderdeel puntenkoers in met een voorsprong van twee punten op de Britse.

Wild hield op het slotonderdeel alles onder de controle. Ze won de eerste drie sprints en pakte daarna met onder anderen Archibald een ronde voorsprong op het peloton. Met nog één sprint te gaan, was Wild al zeker van de overwinning. Ze eindigde het toernooi met liefst 156 punten.

Lamberink en Van de Wouw naast medailles op tijdrit

Kyra Lamberink en Hetty van de Wouw zijn op de 500 meter tijdrit niet in de prijzen gevallen. In de finale klokte Lamberink een tijd van 33,939 en daarmee eindigde ze als vierde. Van de Wouw noteerde 34,479 en werd zevende.

De Russin Daria Shmeleva was oppermachtig met een tijd van 33,285. De Oekraïense Olena Starikova (33,593) won zilver en voor de Duitse titelverdedigster Miriam Welte (33,600) restte het brons.

Zowel de 20-jarige Van de Wouw als de 22-jarige Lamberink reed in de finale langzamer dan in de kwalificatie.