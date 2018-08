Meerkamper Braun wil op EK mede dankzij sportpsycholoog in 'vibe' komen

"De derde plek in Götzis was gruwelijk", zegt Braun, die in de Oostenrijkse plaats zijn persoonlijk record aanscherpte tot 8342 punten. "Heel het weekend riep ik: 'als het lukt is het leuk en als het niet lukt is het jammer'."

"Zo creëerde ik een underdogpositie waarin het alleen maar mee kon vallen. En doordat het zo goed ging, kwam ik zelfs in een vibe. Ik rolde door de meerkamp heen, zoals dat nu in Berlijn weer moet gebeuren."

Cruciaal bij die veranderde mindset was voor Braun, die in 2013 Europees kampioen onder 23 werd, het werken met de sportpsycholoog. De atleet vroeg er afgelopen november zelf om bij de bond, omdat hij merkte dat randzaken veel invloed hadden op zijn prestaties.

"Ik had er bijvoorbeeld moeite mee om te trainen met Churandy Martina. Dan ging ik mijn sprint vergelijken met die van hem, terwijl dat helemaal nergens op slaat. Ik word als meerkamper nooit zo snel als Martina en dat hoeft ook niet."

Een ander voorbeeld is de warming-up van Braun. "Voorheen was ik twintig minuten voor de start al klaar. Dan moest ik wachten en ging het tollen in mijn hoofd. Nu probeer ik pas dertig seconden voor de start klaar te zijn met mijn warming-up en dan ga ik in een flow door. Het zijn van die kleine dingen waar ik me bewust van ben geworden door die psycholoog."

'Het gaat nog honderd keer mis'

In Berlijn moeten al die kleine veranderingen leiden tot een veel betere prestatie dan de zestiende plaats vorig jaar op de WK in Londen, al blijft Braun nuchter.

"Ik kan nu wel roepen dat ik het mentaal allemaal onder de knie heb, maar dat is niet zo. Daar gaan jaren overheen. Maar het is wel zo dat ik in Berlijn voor het eerst een plan heb hoe ik door de meerkamp moet gaan. Wanneer doe ik mijn warming-up? Wat doe ik tussen de onderdelen door?"

"En dat plan gaat nog wel honderd keer mis, maar dat is niet erg. Als alles over twee jaar op de Spelen van Tokio maar op zijn plek valt. Dan moet ik de tools hebben om na een mislukt onderdeel niet te denken: pleur maar op. Niet in paniek raken, maar zo'n slecht onderdeel in mijn hoofd snel afsluiten."

'Doel is het hoofd koel houden'

Omdat hij midden in dat proces zit, heeft Braun zich voor dit EK geen concreet doel gesteld. "Ik ga niet roepen dat ik door mijn derde plaats in Götzis nu voor een medaille ga. Als het beter gaat dan in Londen ben ik al tevreden."

"Laat mij maar de underdog zijn. Het doel is het hoofd koel houden. Als dat lukt, komen er vanzelf mooie scores en wordt het een prachtig toernooi."

De eerste dag van de meerkamp in Berlijn, waarop met Eelco Sintnicolaas nog een Nederlander in actie komt, is dinsdag en dan staan de eerste vijf onderdelen op het programma. Woensdag volgen de laatste vijf onderdelen.