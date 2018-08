EK-programma 7 augustus: Schippers en Martina verdedigen titel

Bij de atletiek moet het de dag van Dafne Schippers en Churandy Martina worden. Schippers verdedigt haar titel op de 100 meter, maar door haar matige vorm de laatste maanden is ze niet de topfavoriet. De Britse Dina Asher-Smith klokte snellere tijden en de vraag is of de Utrechtse haar van goud kan afhouden.

Martina is titelverdediger bij de mannen. Net als Schippers liet hij in 2018 geen toptijden zien, maar hij ging dinsdag in de series wel met speels gemak door. Martina lijkt daarmee net op tijd in vorm en kanshebber op eremetaal.

Op de EK wielrennen is het dinsdag eindelijk de beurt aan de mountainbikers. Mathieu van der Poel is een belangrijke gegadigde voor het goud en ook bij de vrouwen hoopt bondscoach Gerben de Knegt mee te doen om de Europese titel.

In het zwembad hopen Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk zich te plaatsen voor de finale op de 100 meter vrije slag. Daarnaast staan er Nederlanders in de eindstrijd van de 100 meter rugslag (Kira Toussaint) en 50 meter vlinderslag (Nyls Korstanje).

Bij het baanwielrennen zijn we al aanbeland op de slotdag. Kirsten Wild en Amy Pieters willen op het onderdeel koppelkoers meedoen om de medailles. Bij de WK in Apeldoorn eerder dit jaar pakte het Nederlandse duo zilver.

EK-programma atletiek

9.30 uur: 100 meter meerkamp mannen (Eelco Sintnicolaas en Pieter Braun)

9.40 uur en 11.10 uur: Kwalificatie discuswerpen mannen (Erik Cadée)

10.00 uur: Series 400 meter horden vrouwen (Anna Sjoukje Runia)

10.10 uur: Kwalificatie kogelstoten vrouwen (Melissa Boekelman)

10.25 uur: Verspringen meerkamp mannen (Eelco Sintnicolaas en Pieter Braun)

11.05 uur: Series 800 meter vrouwen (Sanne Wolters-Verstegen)

11.40 uur: Series 3000 meter steeple mannen (Noah Schutte)

11.50 uur: Kogelstoten meerkamp mannen (Eelco Sintnicolaas en Pieter Braun)

18.30 uur: Hoogspringen meerkamp mannen (Eelco Sintnicolaas en Pieter Braun)

19.05 uur: Halve finales 100 meter vrouwen (Dafne Schippers, Jamile Samuel, Naomi Sedney en Marije van Hunenstijn)

19.05 uur: Kwalificatie polsstokhoogspringen vrouwen (Femke Pluim)

19.25 uur: Halve finales 100 meter mannen (Churandy Martina, Hensley Paulina en Christopher Garia)

20.20 uur: 10.000 meter mannen (Benjamin de Haan)

21.00 uur: 400 meter meerkamp mannen (Eelco Sintnicolaas en Pieter Braun)

21.30 uur: Finale 100 meter vrouwen (mogelijk met Dafne Schippers, Jamile Samuel, Naomi Sedney en Marije van Hunenstijn)

21.50 uur: Finale 100 meter mannen (mogelijk met Churandy Martina, Hensley Paulina en Christopher Garia)

EK-programma zwemmen

10.00 uur: Finale synchroonzwemmen vrije routine duetten (Maria de Brouwer en Noortje de Brouwer)

15.40 uur: Finale schoonspringen 1-meterplank (mogelijk met Dylan Vork en Johannes van Etten)

17.50 uur: Finale 50 meter vlinderslag mannen (Nyls Korstanje)

17.55 uur: Finale 100 meter rugslag vrouwen (Kira Toussaint)

18.11 uur: Halve finale 100 meter vrije slag vrouwen (mogelijk met Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk en Kim Busch)

18.18 uur: Halve finale 50 meter schoolslag (mogelijk met Arno Kamminga en Ties Elzerman)

18.49 uur: Finale 4x200 meter vrije slag vrouwen (invulling nog niet bekend)

EK-programma baanwielrennen

13.13 uur: Finale afvalkoers mannen (Roy Eefting)

13.58 uur: Finale koppelkoers vrouwen (Kirsten Wild en Amy Pieters)

14.43 uur: Finale keirin vrouwen (mogelijk met Laurine van Riessen en Shanne Braspennincx)

15.03 uur: Finale keirin mannen (mogelijk met Harrie Lavreysen en Sam Ligtlee)