EK-programma 7 augustus: Schippers en Martina verdedigen titel

Bij de atletiek moet het de dag van Dafne Schippers en Churandy Martina worden. Schippers verdedigt haar titel op de 100 meter, maar door haar matige vorm de laatste maanden is ze niet de topfavoriet. De Britse Dina Asher-Smith klokte snellere tijden en de vraag is of de Utrechtse haar van goud kan afhouden.

Martina is titelverdediger bij de mannen. Net als Schippers liet hij in 2018 geen toptijden zien, maar ging hij dinsdag in de series wel met speels gemak door. Martina lijkt daarmee net op tijd in vorm en kanshebber op eremetaal.

In het zwembad hoopt Femke Heemskerk zich te plaatsen voor de finale op de 100 meter vrije slag. Ranomi Kromowidjojo zou ook starten, maar zij trok zich terug. Daarnaast staan er Nederlanders in de eindstrijd van de 100 meter rugslag (Kira Toussaint) en 50 meter vlinderslag (Nyls Korstanje).

EK-programma atletiek

18.30 uur: Hoogspringen meerkamp mannen (Eelco Sintnicolaas en Pieter Braun)

19.05 uur: Halve finales 100 meter vrouwen (Dafne Schippers, Jamile Samuel, Naomi Sedney en Marije van Hunenstijn)

19.05 uur: Kwalificatie polsstokhoogspringen vrouwen (Femke Pluim)

19.25 uur: Halve finales 100 meter mannen (Churandy Martina, Hensley Paulina en Christopher Garia)

20.20 uur: 10.000 meter mannen (Benjamin de Haan)

21.00 uur: 400 meter meerkamp mannen (Eelco Sintnicolaas en Pieter Braun)

21.30 uur: Finale 100 meter vrouwen (mogelijk met Dafne Schippers, Jamile Samuel, Naomi Sedney en Marije van Hunenstijn)

21.50 uur: Finale 100 meter mannen (mogelijk met Churandy Martina, Hensley Paulina en Christopher Garia)