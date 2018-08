Hordeloopster Visser: 'Natuurlijk wil ik een medaille dit EK'

"Een tijdje terug dacht ik zelfs: ik kan gewoon winnen op de EK", vertelt de Noord-Hollandse aan de vooravond van het toernooi dat maandag van start gaat in de Duitse hoofdstad. "Maar toen zag ik ineens andere meiden superhard gaan. Goud zie ik dus niet meer gebeuren."

"Maar ik wil wel beter zijn dan ooit. Het liefst plak ik daar geen concreet doel aan, maar natuurlijk wil ik een medaille. Ik heb een goed seizoen en dus zou het balen zijn als het nu minder gaat."

Een van Vissers hoogtepunten dit jaar was haar Nederlands record op de 100 meter horden, het onderdeel waarop ze ook in Berlijn in actie komt. Ze kwam in juni in Stockholm tot 12,71 en daarmee was de toptijd van Marjan Olyslager (12,77) uit 1989 eindelijk uit de boeken.

Ander hoogtepunt was het brons op de 60 meter bij de WK indoor in maart in Birmingham. Volgens Visser was die medaille mede het gevolg van haar mentale stap sinds de WK outdoor vorig jaar in Londen.

"In Londen was ik dolblij dat ik in finale stond. Vervolgens viel de finale tegen (Visser werd zevende, red.) en daardoor eindigde het toernooi niet leuk. In Birmingham dacht ik bij het bereiken van de finale: ik ga nóg harder lopen. Ik was niet tevreden, kende geen twijfel en dacht niet aan anderen die sneller konden zijn. En dat werkte."

Visser op de WK vorig jaar in Londen

'Ik mis de meerkamp niet'

Verschil met Londen is ook dat Visser zich inmiddels fulltime op hordelopen heeft toegelegd. Jarenlang combineerde ze het onderdeel met de meerkamp, waarop ze in de Britse hoofdstad zevende werd. De beslissing om helemaal voor horden te gaan, zou voor de rest van 2018 zijn, maar het lijkt er nu op dat de keuze definitief is.

"Ik besefte niet eens dat dit mijn eerste grote toernooi wordt als fulltime hordeloper", bekent Visser. "Het moment van de keuze voelt zo lang geleden, ik mis de meerkamp niet."

"Laatst zei ik nog wel tegen mijn coach Bart Bennema dat ik benieuwd was hoe het zou zijn om weer eens een meerkamp te doen. 'Dan proberen we dat toch', was zijn reactie. Maar dat zag ik toch niet zitten. Verspringen en sprinten, dat vind ik wel leuk. Maar hoogspringen, daar heb ik meer moeite mee, haha."

Visser met Anouk Vetter in de aanloop naar dit EK

'Hordelopen is een andere wereld'

Wat Visser wel jammer vindt, is dat het contact met de andere hordeloopsters anders is dan bij de meerkamp. Daarbij had ze jarenlang landgenote Anouk Vetter als concurrent, maar tegelijkertijd ook als maatje.

"Hordelopen is een andere wereld. Om een voorbeeld te noemen; in Londen wilde ik tijdens de warming-up over een paar horden heengaan en toen kwam er een Amerikaanse coach naar me toe met de boodschap: pak je eigen rij. En je eigen blok. En bij de volgende rij kreeg ik van een ander te horen: dit is van ons", aldus Visser.

"Dat is in de meerkamp anders. Daar heb je leuker contact met je tegenstanders. Het is een gezelliger wereldje, maar verder is het fijn dat ik voor horden gekozen heb. Ik heb niet het idee dat ik ooit nog terugga naar de meerkamp."

Visser komt donderdag in actie op de EK in Berlijn. Ze loopt dan de halve finale en - als ze het haalt - ook de eindstrijd van de 100 meter horden. Omdat Visser tot de beste twaalf van de wereldranglijst behoort, mag ze de series op woensdag overslaan.